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Yaşam

Bakan Yumaklı, Kastamonu'da kayıt altına alınan su samurunun görüntülerini paylaştı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu'da görüntülenerek kayıt altına alınan su samuruna ilişkin, "Ekiplerimiz tarafından görüntülenen sevimli misafirimiz, korumamız altında doğal yaşam alanında ömrünü sürdürmeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Mertkan Oruç  | 25.02.2024 - Güncelleme : 25.02.2024
Bakan Yumaklı, Kastamonu'da kayıt altına alınan su samurunun görüntülerini paylaştı

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve sucul ekosistemin önemli bir parçası niteliğindeki su samurları, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de korunuyor.

Zaman zaman doğal yaşam alanlarında görüntülenen su samurları, son olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince Kastamonu'da kayıt altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, su samurunun görüntülerine yer verdi.

Yumaklı, "Kastamonu'daki eşsiz doğal yaşamın bu sefer ki sürprizi ‘su samuru’ oldu. Ekiplerimiz tarafından görüntülenen sevimli misafirimiz, korumamız altında doğal yaşam alanında ömrünü sürdürmeye devam edecek. Yaşat-koru-sev.” ifadelerini kullandı.

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