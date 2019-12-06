Euro
6.39
Dolar
5.76
BIST 100
108,900.80
Altın
1,475.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Bahçesaray'ın satranç taşı ustası Ali Yaba

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Ali Yaba, yarım asırdır şimşir ağacından satranç taşları üretiyor.

Mesut Varol,Ali İhsan Öztürk   | 06.12.2019
Bahçesaray'ın satranç taşı ustası Ali Yaba Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk/AA

Van

Bahçesaray'ın satranç taşı ustası Ali Yaba

Yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılarak, yörede gencinden yaşlısına çok sayıda kişinin satranç oynadığı Van'ın Bahçesaray ilçesinde, 69 yaşındaki Ali Yaba, yarım asırdır şimşir ağacından satranç taşı yapıyor. ( Ali İhsan Öztürk - Anadolu Ajansı )

Yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılarak, yörede gencinden yaşlısına çok sayıda kişinin satranç oynadığı Van'ın Bahçesaray ilçesinde, 69 yaşındaki Ali Yaba, yarım asırdır şimşir ağacından satranç taşı yapıyor.

İlçe merkezine 25 kilometre mesafedeki Cevizbelen Mahallesi'nde yaşayan Yaba, boş zamanlarını satranç oynayarak değerlendiren yöre halkı için satranç taşları hazırlıyor.

Tahta ve demirden tasarlanan tezgahta, gelenekse yöntemlerle şimşir ağacı dallarından satranç taşları yapan Yaba, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdürüyor.

Bıçak ve demirin keskin ucuyla ağaç dallarını rendeleyerek şekil veren Yaba, 10 günde hazırladığı satranç takımını satarak, aile ekonomisine katkı sağlıyor.

"Bu mesleğin kaybolmasını istemiyorum"

Yaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleği sayesinde kendisini zinde hissettiğini belirterek, "Köyümüzde eskiden iki hane hariç her evde bu tezgahtan vardı. Herkes o zamanlarda bu tezgahta çalışarak büyük paralar kazanıyordu. Şimdi kimse kullanmıyor, bu meslek bitti. Ama ben şimdiye kadar terk etmedim." dedi.

Dede mesleğinin kaybolmak üzere olmasının kendisini üzdüğünü belirten Yaba, şunları dile getirdi:

"Bu mesleği şimdi yapan yok. Gençler de batı illerine çalışmaya gidiyor, bu işi yapmıyor. Ben köyde kaldım ve bu işi yapmaya devam ediyorum. Önceki yıllarda bir satranç takımı yapana kadar 10 kişi daha sipariş veriyordu. Şimşir ağaçlarında yapılan taşlar hem sağlam hem de daha ağırdır. İnsanlar almak için bazen sıra bulamıyordu. Bir kişiye bir takım veriyordum, arkasında 2 ya da 3 kişi daha geliyordu. Çok istiyorlardı. Bu tezgahı asla terk etmeyeceğim. Ölene kadar bu mesleği sürdüreceğim."

Yaba, destek verilmesi durumunda mesleği gençlere de öğretmek istediğini ifade ederek, "Böyle giderse bu meslek de bitecek. Keşke bitmese. Eğer destek verilirse gençlere bu mesleği öğretsem çok memnun olurum. Bu mesleğin kaybolmasını istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan’ın Hint-Pasifik duruşu Amerikan vizyonundan çok farklı
Körfez krizinde sona doğru
Uluslararası hukuk Rohingya testinden geçiyor
Cezayir’de başkanlık seçimi ve artan gerilim
Avrupa Bosna’yı bilir de bilmezden gelir

Benzer haberler

Bahçesaray'ın satranç taşı ustası Ali Yaba

Bahçesaray'ın satranç taşı ustası Ali Yaba

Van'da 3 belediye başkanına terör gözaltısı

Van Valisi Bilmez 'Harran'da Yaşam'ı oyladı

Vanlı öğrenciler balık ve sebzeyi bir arada yetiştirecek

Vanlı öğrenciler balık ve sebzeyi bir arada yetiştirecek
Van ve Muş'ta kardan kapanan yollar ulaşıma açıldı

Van ve Muş'ta kardan kapanan yollar ulaşıma açıldı
Van'da 'Alt Paleolitik dönem'den izler

Van'da 'Alt Paleolitik dönem'den izler