Dolar
19.07
Euro
20.52
Altın
1,979.09
ETH/USDT
1,749.00
BTC/USDT
27,509.00
BIST 100
5,031.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da İlim Yayma Vakfı 52. Genel Kurulu'na katılıyor
logo
Yaşam

Baharın müjdecisi leylekler Tunceli'deki yuvalarına yerleşti

Tunceli'de her bahar yolu gözlenen leylekler, önceki yıllarda elektrik ve ev çatılarına yaptıkları yuvalarına yeniden yerleşti.

Sidar Can Eren  | 25.03.2023 - Güncelleme : 25.03.2023
Baharın müjdecisi leylekler Tunceli'deki yuvalarına yerleşti Fotoğraf: Sidar Can Eren/AA

Tunceli

Hava sıcaklığının giderek arttığı kentte, karların erimesiyle doğa canlanmaya başladı.

Akarsuların coşkuyla aktığı ve arazilerin çiçeklerle renklendiği kentte, baharın müjdecisi leylekler de Mazgirt ilçesindeki yuvalarına geldi.

Her yıl mart-eylül ayı aralığında ilçedeki köyleri mesken tutan leylekler, evlerin çatılarına ve elektrik direklerine kurdukları yuvalarda yaşamlarını sürdürüyor.

Kar nedeniyle de bozulan yuvalarını ağaç dallarıyla onaran leylekler, kuluçka sürelerini tamamladıktan sonra yumurtadan çıkacak olan yavrularını büyütecek.

Sonbahara kadar köylerde konaklayacak olan leylekler, kışın gelmesiyle yeniden sıcak iklime sahip bölgelere doğru göç edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Türkiye, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saldırıyı lanetledi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 23-24 Mart Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Depremden etkilenen Nurdağı'nda ağır hasarlı binaların yıkımı sürdü
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklu sayısı 317'ye yükseldi

Benzer haberler

Baharın müjdecisi leylekler Tunceli'deki yuvalarına yerleşti

Baharın müjdecisi leylekler Tunceli'deki yuvalarına yerleşti

Iğdır'da çiçek açan kayısı ağaçları FPV dronla görüntülendi

Eriyen kar suları Tunceli'deki Çırtan Şelalesi'ne can kattı

Tunceli'de sincaplar ormanlık alanda beslenirken görüntülendi

Tunceli'de sincaplar ormanlık alanda beslenirken görüntülendi
Koruma altındaki yaban keçileri Tunceli dağlarında beslenirken görüntülendi

Koruma altındaki yaban keçileri Tunceli dağlarında beslenirken görüntülendi
Baharın müjdecisi leylekler Iğdır'da bir okulun çatısına yuva yaptı

Baharın müjdecisi leylekler Iğdır'da bir okulun çatısına yuva yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet