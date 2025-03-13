Bafra Kızılırmak Deltası'nda su samurlarının oynadığı anlar görüntülendi
Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Deltası'nda birbirleriyle oynayan su samurları, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Samsun
Sulak alanlarıyla öne çıkan, zengin biyolojik çeşitliliğe sahip deltada 2 su samuru görüldü.
Su samurlarının suda birbiriyle oynadığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerde, 2 su samurunun dakikalarca suda oynaması yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.