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Yaşam

Bafra Kızılırmak Deltası'nda su samurlarının oynadığı anlar görüntülendi

Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Deltası'nda birbirleriyle oynayan su samurları, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Emre Dilek  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
Bafra Kızılırmak Deltası'nda su samurlarının oynadığı anlar görüntülendi

Samsun

Sulak alanlarıyla öne çıkan, zengin biyolojik çeşitliliğe sahip deltada 2 su samuru görüldü.

Su samurlarının suda birbiriyle oynadığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, 2 su samurunun dakikalarca suda oynaması yer alıyor.

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