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Yaşam

Babadağ'dan geçen yıl 189 bin 775 yamaç paraşütü uçuşu yapıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki 1965 rakımlı Babadağ'dan yamaç paraşütüyle geçen yıl 189 bin 775 uçuş yapıldığı bildirildi.

Ali Rıza Akkır  | 06.01.2025 - Güncelleme : 06.01.2025
Babadağ'dan geçen yıl 189 bin 775 yamaç paraşütü uçuşu yapıldı

Muğla

Fethiye Turizm Danışma Bürosundan yapılan açıklamada, Babadağ'dan gerçekleşen uçuşların 122 bin 502'sinin tandem (ikili), 67 bin 273'ünün ise single (tekli) olduğu belirtildi.

Yamaç paraşütü uçuş sayısında geçen yıla göre düşüş yaşandığı belirtilen açıklamada, "Babadağ'dan yamaç paraşütü yapan yabancı ülkelerde ilk sırayı Çin, ikinci sırayı İngiltere, üçüncü sırayı da Rusya alıyor. İlçede konaklama sektöründe ise geçen yıla oranla yüzde 11 artış gerçekleşti. 879 bin 840 yerli turist ağırlanırken, bu sayı yabancılarda 882 bin 193'e ulaştı. Yabancı turist, ilk kez yerli turist sayısını geçti." ifadelerine yer verildi.

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