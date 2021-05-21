Euro
10.24
Dolar
8.37
BIST 100
1,458.06
Altın
1,877.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7. Kesimi olan Hasdal-Habipler-Başakşehir etabının açılış töreninde konuşuyor.
logo
Yaşam

Baba mesleğini sürdüren çobanlar sürüleriyle Karadeniz yaylalarına çıkmaya başladı

Ordu'nun doğasıyla cezbeden yaylaları, çobanlar eşliğindeki kalabalık sürülerle, birkaç gün süren yolculuğunun ardından buluşuyor.

Eyüp Elevli   | 21.05.2021
Baba mesleğini sürdüren çobanlar sürüleriyle Karadeniz yaylalarına çıkmaya başladı Fotoğraf: Eyüp Elevli/AA

Ordu

Baba mesleğini sürdüren çobanlar, sürüleriyle Karadeniz yaylalarına çıkmaya başladı

Ordu'nun doğasıyla cezbeden yaylaları, çobanlar eşliğindeki kalabalık sürülerle, birkaç gün süren yolculuğunun ardından buluşuyor. Çobanlar, yaklaşık bin 350 hayvanın bulunduğu sürülerinin eşliğinde, yeşilin her tonunu barındıran orman çevresi ile çayırlar ve yollardan geçiyor. ( Eyüp Elevli - Anadolu Ajansı )

Uçsuz bucaksız ormanları, tertemiz havası, doğal kaynak suları, yemyeşil vadilerin arasından geçen akarsularıyla doğa harikası Karadeniz yaylaları, havaların ısınmasıyla misafirlerini ağırlamaya başladı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kırsal mahallelerde yaşayan bazı çobanlar, yaklaşık 5 ay hayvanlarını otlatacakları yaylalara çıkmak için hazırlıklarını tamamladı.

Koyun, koç ve kuzulardan oluşan küçükbaş hayvanlarını yanlarına alan çobanlar, yolda buluşarak birlikte 3 gün süren yayla yolculuğuna başladı.

Baba mesleğini devam ettiren çobanlar, yaklaşık bin 350 hayvanın bulunduğu sürülerinin eşliğinde, yeşilin her tonunu barındıran orman çevresi ile çayırlar ve yollardan geçiyor.

Dinlenmek için çayırlarda mola veren sürü sahipleri, demledikleri çay ile salatalık, domates, peynir, simit, poğaça, kek gibi gıdaları tüketiyor.

Ordu ve Giresun sınırındaki yayla ve obalardan da geçen çobanlar, Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası'nda konakladıktan sonra bol oksijen, temiz hava ve yemyeşil çayırlara sahip Araptamı Obası'na ulaşacak.

Gerce Mahallesi'nden yola çıkan Muhammer Kovan, AA muhabirine, baba mesleğine sahip çıktığını, 13 yıldır hayvancılıkla uğraştığını söyledi.

Kovan, 6 çoban arkadaşıyla koyunları otlatarak ve 3 gün yürüyerek obalarına gideceklerini belirtti.

Mayısta gittikleri yayladan kış şartları dolayısıyla ekimde döndüklerini dile getiren Kovan, "Hava şartları nedeniyle bu sene yaylaya geç gidiyoruz. Yayla otlansın diye bekledik. Çünkü sürümüz kalabalık." dedi.

Harun Aydınhan da babasının mesleğini sürdürdüğünü ifade ederek, "Hayvanlarımızı yazın 5 ay orada otlatacağız. Kuzularımız büyüyecek, satacağız. Hayvancılık 24 saat başı boş bırakılmayan bir meslek. Gecesi gündüzü yok. O yüzden sadece hayvanlarımızla ilgileniyoruz." diye konuştu.

Emre Can Türkeri ise Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesinde okuduğunu ancak babasına göç sırasında yardımcı olduğunu söyledi.

Derslerini aksatmadan her sene bu konuda babasına yardımcı olmaya çalıştığını vurgulayan Türkeri, "Doğada bulunmak çok güzel. Şu manzarayı görmek bile çok efsane. Koyunlarımızın ve otun kokusu birleştiği zaman çok güzel bir koku oluyor. Çarşıda sıktığımız parfümlerin kokusundan daha üstün." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 87 bini geçti
Hindistan'da Kovid-19'a bağlı günlük can kaybı yeniden 4 bini aştı
Japonya'da hükümet Moderna ve AstraZeneca'nın Kovid-19 aşılarını onayladı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Baba mesleğini sürdüren çobanlar sürüleriyle Karadeniz yaylalarına çıkmaya başladı

Baba mesleğini sürdüren çobanlar sürüleriyle Karadeniz yaylalarına çıkmaya başladı

Karadeniz'den Rusya'ya ihracatta yılın 4 ayında yüzde 61 artış oldu

Yeşilin binbir tonunun suya karıştığı güzellik: Karacabey Longozu

Çağlayan ve Kuzalan şelaleleri kademeli normalleşme döneminde ziyaretçilerini bekliyor

Çağlayan ve Kuzalan şelaleleri kademeli normalleşme döneminde ziyaretçilerini bekliyor
Mercan ve Munzur dağlarındaki atlar doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor

Mercan ve Munzur dağlarındaki atlar doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor

Kars'ta ilkbahar tüm güzellikleriyle yaşanıyor

Kars'ta ilkbahar tüm güzellikleriyle yaşanıyor