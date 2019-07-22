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Yaşam

Ayvalık açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan'ın Midilli Adası'na şişme botla açılan göçmenler yakalandı.

Suat Salgın   | 22.07.2019
Ayvalık açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı

Balikesir

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bir bot, Çıplak Ada kuzeyinde şişme botla Midilli'ye doğru seyreden yabancı uyrukluları fark etti.

Botu durduran ekipler, 12'si çocuk, 10'u kadın olmak üzere Afganistan uyruklu 46 düzensiz göçmeni yakalayarak, kıyaya çıkardı.

Göçmenler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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