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Yaşam

Aydın'da ocak ayında deniz keyfi

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Didim ilçesinde bazı kişiler, sıcaklıkların bugün yükselmesiyle denize girdi.

Ferdi Uzun   | 11.01.2020
Aydın'da ocak ayında deniz keyfi Fotoğraf: Ferdi Uzun/AA

Aydın

Türkiye'nin birçok bölgesinde çetin kış şartlarıyla mücadele edilirken Didim'de soğuk günlerin ardından bugün termometreler 16 dereceyi gösterdi.

Aydın'da ocak ayında deniz keyfi

Güneşli havayı fırsat bilenler Altınkum Plajı'nda güneşlenirken bazıları denize girdi.

AA muhabirine açıklama yapan Ramazan Gümüştaş, Zonguldak'tan geldiğini, kış aylarını Didim'de geçirdiğini, bugün havanın güzel olduğunu görerek denize girdiğini ve fazla üşümediğini söyledi.

Ali Yalçınkaya ise yıllardır yurt dışında çalıştıktan sonra ilçeye yerleştiğini belirterek, "Su gerçekten harika. Bu aylarda zaten çok güzel. İnanın denizin suyu dışarıdan daha sıcak. Herkese tavsiye ediyorum." dedi.


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