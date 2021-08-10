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Yaşam

Atıl araziyi 61 çeşit meyve yetiştirilecek bahçeye dönüştürdü

Mardinli müteahhit Vedat Bulut, Mazıdağı ilçesinde hobi amaçlı üretim için satın aldığı atıl araziyi 61 çeşit meyve yetiştirilecek bahçeye dönüştürdü.

Halil İbrahim Sincar,Şeyhmus Adsız   | 10.08.2021
Atıl araziyi 61 çeşit meyve yetiştirilecek bahçeye dönüştürdü

Mardin

Yıllarca müteahhitlik yapan Vedat Bulut, Mazıdağı'nın kırsal Tarlacık Mahallesi'nde 7 yıl önce atıl 20 dönüm arazi satın aldı.

Tarlayı yaklaşık 100 traktörle taştan temizleyen Bulut, sulama için sondaj kuyusu açtı ve güneş enerji sistemi kurdu.

Bulut, araziye, üzüm, kiraz, vişne, kayısı, erik, cennet hurması, hünnap, ayva, elma, armut, aronya, güz yemişi, goji berry gibi 61 çeşit meyve türünde 2 bin 500 fidan dikti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce teknik destek sunulan bahçenin çiftçilerce ziyaret edilmesi sağlanarak, bölgede katma değeri yüksek yeni meyve çeşitlerinin üretiminin yaygınlaştırılması sağlanacak.

"Bahçemde her türlü meyve ağacı var"

Bulut, AA muhabirine, hobi amaçlı meyve yetiştirmeye karar verdiğini söyledi.

Araziye mahlep ağacı, daha sonra kiraz fidanı diktiğini ifade eden Bulut, "Manisa'dan üzüm çeşitleri getirdik. 1200 üzüm ektik. Bahçemde her vakit her çeşit meyve olsun dedim. Bahçemde her türlü meyve ağacı var." dedi.

Bahçeye su kuyusu açtırdığını, elektrik ihtiyacını gidermek için güneş paneli kurduğunu belirten Bulut, bahçenin bakımı için de bir kişiyi istihdam ettiğini dile getirdi.

İşe hobi amaçlı başladığını ancak zamanla hedef büyüttüğünü anlatan Bulut, "İnşallah zamanla burada güzel bir bahçe oluşur. Herkes örnek alıp, uygular. Burada ne ekilebilir görmek istiyorum. Kulaktan dolma bilgilerle, 'Bu bölgede şu yetişmez.' diye düşünmeden elime ne fidan geçerse buraya dikiyorum. Ağaç sevgisi tarif edilemez. İnşallah karşılığını da Mevla verecektir." diye konuştu.

Bulut, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çiftçilere yönelik 'Bir karış toprağı boş bırakmasınlar.' mesajı vermişti. Bu sözden hareketle bahçede bulduğumuz boş yeri ağaçlandırıyoruz. Bir karış toprağı boş bırakmıyoruz. 2-3 sene sonra bütün ağaçlar meyve verir. Hem tadar hem de insanlara örnek oluruz." ifadelerini kullandı.

Bu üretimin masraf gerektirdiğini, emek istediğini vurgulayan Bulut, "Toprak cömerttir. Hizmetini yaparsan sana karşılığını verir. Geçen yıl sonbaharda diktiğim kayısıların bu sene meyvesini yedik. Ağaçlar küçük olduğu için tadımlık olarak meyve vermeye başladı. Böğürtlen ağaçlarımız meyve açtı, hünnap ağaçlarımız şu anda tomurcuklanmış. Bahçeye diktiğim her türden meyvenin yetişeceğine inanıyorum. Bu konuda umutluyum. Deneyimlerimi çiftçilerle de paylaşmayı düşünüyorum." dedi.

Asıl mesleğinin inşaat olduğunu ifade eden Bulut, bahçede sakin bir ortam sağlayıp, şehrin stresinden uzaklaşıp toprakla uğraşmanın kendisini rahatlattığını kaydetti.

"Tecrübeleri üreticilerimize aktarmayı hedefliyoruz"

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eyüp Aydın da üreticilerin atıl arazileri tarıma kazandırmasına tam destek verdiklerini belirtti.

Teknik ekip desteğiyle hobi bahçelerini deneme sahalarına dönüştürmeyi hedeflediklerini anlatan Aydın, "Bu bahçeleri tarım atölyeleri olarak nitelendiriyoruz. Bu atölyelerde edindiğimiz bilgi ve tecrübeleri üreticilerimize aktarmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda katma değeri yüksek ürünlerin bölgemizde yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Bahçesini bize açan yetiştiricimiz Vedat Bulut'a teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

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