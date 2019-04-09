Atık malzemeleri hayalleriyle süslüyor
Düzce'de sanayide motor ustası olarak çalışan Murat Çetin, atık araç parçalarını hayal gücüyle mini motosiklet, uçak ve tank ile çeşitli objelere dönüştürüyor.
Düzce
Düzce'de sanayide motor ustası olarak çalışan 46 yaşındaki Murat Çetin, işten arta kalan zamanlarında, araçlardan çıkan buji, somun, cıvata gibi farklı parçalardan, hayal ürünü obje ve figürler elde ediyor.
Makine teknikeri olan ve uzun yıllar ilaç sanayisinde çalışan Çetimotor ustasın, 10 yıl önce tanıştığı motor ustasının yanında işbaşı yaptı.
Burada işi öğrenen Çetin, araçlardan sökülen ve atık durumuna gelen, buji, cıvata, kayış, zincir ve mekanik birçok parçayı biriktirmeye başladı.
Bu parçaları bir araya getirerek hayal gücünü kullanan Çetin, motosiklet, tank, asker, baykuş ve buna benzer 250 figür ve obje yaptı.
"Hayallerimi atık parçalarla oluşturuyorum"
Murat Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, motor işine arkadaşı Yavuz Şenol sayesinde başladığını ve artık usta olduğunu söyledi.
Boş zamanlarında yaptığı bu uğraşı "Hayallerimi atık parçalarla oluşturuyorum." diyerek özetleyen Çetin, hayal ettiği objeleri şekillendirip hayata geçirdiğini vurguladı.
Çetin, "Yüzlerce eser yaptım fakat arkadaşlarım beğenip aldı, ben de onları kıramadım. Gelenler buraya koyduğum objeleri görüp beğeniyor. Nasıl yaptığımı sorup şaşkınlıkla bakıyorlar. Onlar mutlu oluyor, ben de yaptığım eserin beğenilmesinden mutlu oluyorum." dedi.
Kullandığı malzemelerin tamamen hurda olduğuna dikkati çeken Çetin, şöyle konuştu:
"Bunları değerlendirip görsel şova dönüştürüyorum. Malzemeyi söküp kullanılmayacağını anladığımda kafamdan 'Bundan ne yapabilirim?' diye kuruyorum. Bu malzemeleri hayal gücümü kullanarak birleştirip obje ve figürler yapıyorum. Daha önce ilaç sektöründe makine formenliği ve teknikerliği yaptım. 10 yıldır burada arkadaşıma yardım için başladığım motor ustalığını öğrendim. Hayal gücümü bu şekilde değerlendiriyorum."
Çetin, atık malzemelerden birçok eser elde edileceğini belirterek, bu tür merakı olanların mutlaka hayallerini gerçekleştirmesi için çaba göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.