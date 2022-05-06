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Yaşam

Ata toprağını Selanik'ten Samsun'a taşıyorlar

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evden aldıkları toprağı Samsun'a götürmek için yola çıkan 3 bisikletli İstanbul'a ulaştı.

Muhammed Gencebay Gür   | 06.05.2022
Ata toprağını Selanik'ten Samsun'a taşıyorlar Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

Samsun'da düzenlenecek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine katılmak için Yunanistan'ın Gümülcine kentinden yola çıkan Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ROBİS) üyesi 3 bisikletli, yolculuklarının 4. gününde İstanbul'a geldi.

Bisikletli grupta yer alan ROBİS Başkanı Latif Mehmet, "Ata evinden" toprak taşıdıklarını belirterek, İstanbul'dan Yalova'ya geçeceklerini söyledi. 17 Mayıs'ta Samsun'a varmayı hedeflediklerini dile getiren Mehmet, "Karadeniz kıyılarından Samsun'a kadar gideceğiz. Biz bunu Samsun Atakum Belediyesi ile geçen sene hazırlamıştık. Bu sene gerçekleştirmek kısmet oldu." dedi.

Gruptaki bisikletçilerden 69 yaşındaki Ali Kayrak da gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarıp spora yönlendirebilmek amacıyla tura katıldığını aktardı. Akciğer kanseri olduğunu ve ciğerlerinden birinin alındığını anlatan Kayrak, "Buna rağmen ben Gümülcine'den Samsun'a gitmeyi göze aldım. Ben yaparsam gençler neden yapmasın?" diye konuştu.

​​​​​​​Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyeleri Latif Mehmet, Ali Kayrak ve Şükrü Mehmetçik'in bisiklet turu, 17 Mayıs'ta Samsun'da sona erecek. Bisikletliler Kocaeli, Zonguldak, Bartın ve Sinop'u geçerek Samsun'a ulaşacak.

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