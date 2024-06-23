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Yaşam

"Astoria Grande" kruvaziyeri 966 yolcusuyla Sinop'a geldi

Rusya'nın Soçi Limanı'ndan hareket eden Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande", bu yıl ikinci kez Sinop'a geldi.

Gökhan Gücüklüoğlu  | 23.06.2024 - Güncelleme : 23.06.2024
"Astoria Grande" kruvaziyeri 966 yolcusuyla Sinop'a geldi Fotoğraf: Kenan Türkseven/AA

Sinop

966 yolcusuyla kent limanına demirleyen kruvaziyer, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ile turizm acentelerinin görevlilerince karşılandı.

Kentte bir gün kalacak geminin yolcuları, gün boyu şehrin tarihi ve turistik mekanlarını gezecek.

Astoria Grande'nin Sinop'un ardından İzmir'e gideceği öğrenildi.

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