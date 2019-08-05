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Yaşam

Askeri helikopter yüksekten düşen çocuk için havalandı

Siirt'in Pervari ilçesinde yüksekten düşerek ağır yaralanan çocuk, askeri helikopterle hastaneye sevk edildi.

Muhammed Ali Toruntay   | 05.08.2019
Askeri helikopter yüksekten düşen çocuk için havalandı

Ankara

Siirt'in Pervari ilçesinde yüksekten düşerek ağır yaralanan çocuk, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopter ile hastaneye sevk edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pervari ilçesinde yüksekten düşerek ağır yaralandığı bildirilen 3 yaşındaki çocuk, askeri helikopter ile Siirt kent merkezine götürüldü.

Yaralanan çocuk, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

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