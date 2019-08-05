Askeri helikopter yüksekten düşen çocuk için havalandı
Siirt'in Pervari ilçesinde yüksekten düşerek ağır yaralanan çocuk, askeri helikopterle hastaneye sevk edildi.
Ankara
Siirt'in Pervari ilçesinde yüksekten düşerek ağır yaralanan çocuk, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopter ile hastaneye sevk edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pervari ilçesinde yüksekten düşerek ağır yaralandığı bildirilen 3 yaşındaki çocuk, askeri helikopter ile Siirt kent merkezine götürüldü.
Yaralanan çocuk, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.