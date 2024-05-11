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Yaşam

Arjantinli sanatçı Filistin'e destek eyleminde AA fotoğrafını kullandı

11.05.2024 - Güncelleme : 11.05.2024
Arjantinli sanatçı Filistin'e destek eyleminde AA fotoğrafını kullandı Fotoğraf: Roman Ramirez/AA

Arjantinli sanatçı Juan Kantor, Filistinli foto muhabirlerinin desteklendiği, 'Unmute Gaza (Gazze'nin Sesini aç)' adlı kuruluşla işbirliği içinde yürütülen proje kapsamında Anadolu Ajansı foto muhabiri Ali Jadallah’ın İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik hava saldırılarının 17. gününde çektiği ikonik fotoğrafını İspanya’nın Barselona kentinde bulanan Jardines de Caterina Albert Parkı’ndaki serbest grafiti bölgesinde duvar resmi haline getirdi.

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