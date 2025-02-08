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Yaşam

Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

Ardahan'da kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla sezonu açan Yalnızçam Kayak Merkezi, misafirlerini ağırlamaya başladı.

Günay Nuh  | 08.02.2025 - Güncelleme : 08.02.2025
Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi'nde sezon açıldı Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Ardahan

Vatandaşlar, merkezde kayak ve snowboard yaparak keyifli zaman geçirdi.

Kayak Merkezi Müdürü Hükümdar Baydar, AA muhabirine, son günlerde etkili olan kar yağışının ardından kayak sezonunu açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Merkezin Ardahan ve çevre iller için önemli bir etkinlik alanı olduğunu belirten Baydar, "Bundan sonra vatandaşlarımızı, kayakseverleri buraya bekliyoruz. Güzel bir ortam var, bunun değerlendirilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlardan Gürhan Karabağ ise günlerdir açılışını bekledikleri merkezde kayak yapmanın keyfini yaşadıklarını kaydetti.

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