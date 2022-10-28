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Yaşam

Ardahan'da köydeki öğrenciler ilk kez dron kullanmanın keyfini yaşadı

Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğünce bir köy okulunda verilen eğitimde öğrenciler ilk kez dron kullanma şansı buldu.

Günay Nuh   | 28.10.2022
Ardahan'da köydeki öğrenciler ilk kez dron kullanmanın keyfini yaşadı Fotoğraf: Günay Nuh - AA

Ardahan

Ardahan'a bağlı Ölçek köyü ortaokul ve ilkokulundaki öğrenciler, okul bahçesinde dron eğitmenlerinin verdiği eğitim sırasında ilk kez tanıştıkları dronu kullanmanın heyecanını yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, hızla gelişen teknolojiye çocukları hazırlamak istediklerini söyledi.

Çocuklarda merak uyandırma ve onları yeni teknolojik araçlardan haberdar etmenin çabasında olduklarını aktaran Bulut, şunları kaydetti:

"Tasarım beceri atölyesi ve robotik kodlama başta olmak üzere çeşitli aktivitelerle çocuklarımızı geleceğe taşıyoruz. Bakanlığımızın milli teknoloji hamlesi dediği TEKNOFEST ve TÜBİTAK üzerindeki projeler kapsamında köyde güzel bir etkinlik gerçekleştirip öğrencilerimizin heyecanını görmenin mutluluğunu yaşadık. Teknolojiden öğrencilerimizin en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak istiyoruz. Bize düşen geleceğimiz olan çocuklar için güzel çalışmalar yapmak." 

6. sınıf öğrencisi Ayşenaz Korkmaz ise ilk kez dron gördüğünü ve heyecanla kullandığını söyledi.

Dron eğitmeni Suat Işıklı da özellikle köylerdeki öğrencilerin drona çok meraklı olduğunu belirterek, "Eğitime çok yoğun ilgi vardı. Bu yoğun ilgiden dolayı bütün öğrencileri dron ile tanıştırdık. Hepsi kullanmanın ve o keyfi yaşamanın sevincini yaşadı." ifadelerini kullandı. 

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