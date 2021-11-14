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Yaşam

Aras Dağları'nda sonbahar ve kış bir arada yaşanıyor

Türkiye'nin en doğusunda yer alan Aras Dağları, ziyaretçilerine sonbahar ve kışı aynı anda yaşama fırsatı sunuyor.

Hüseyin Yıldız   | 14.11.2021
Aras Dağları'nda sonbahar ve kış bir arada yaşanıyor Fotoğraf: Hüseyin Yıldız / AA

Iğdır

Iğdır ile Ağrı sınırlarında yer alan Aras Dağlarının zirveleri etkili olan kar nedeniyle beyaza bürünürken, daha düşük rakımlı bölgelerdeki ağaçlık alanlar da sonbaharın eşsiz güzelliklerine sahne oluyor.

Bölgede 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı da zirvesinden eteklerine kadar inen kar örtüsüyle bölgenin doğal güzelliklerine renk katıyor.

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