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Yaşam

Aradığı huzuru kurduğu kaz çiftliği ve bağ evinde buldu

Bartın'da, 4 yıl önce yaptırdığı bağ evinde hobi amaçlı kaz yetiştiriciliğine başlayan Kurtuluş Çakır, yaklaşık 500 hayvanın bulunduğu çiftlik oluşturarak stresli şehir yaşamından uzaklaşmanın ve doğayla iç içe olmanın tadını çıkarıyor.

Selim Bostancı   | 07.11.2020
Aradığı huzuru kurduğu kaz çiftliği ve bağ evinde buldu Fotoğraf: Selim Bostancı/AA

Bartın

Aradığı huzuru kurduğu bağ evi ve kaz çiftliğinde buldu

Bartın'da, 4 yıl önce yaptırdığı bağ evinde hobi amaçlı kaz yetiştirmeye başlayan ve bir süre sonra yaklaşık 500 kanatlı hayvanın bulunduğu çiftlik kuran Kurtuluş Çakır, hem stresli şehir yaşamından uzaklaşmanın hem de doğayla iç içe bulunmanın mutluluğunu yaşıyor. ( Selim Bostancı - Anadolu Ajansı )

Bartın'da, 4 yıl önce yaptırdığı bağ evinde hobi amaçlı kaz yetiştirmeye başlayan ve bir süre sonra yaklaşık 500 kanatlı hayvanın bulunduğu çiftlik kuran Kurtuluş Çakır, hem stresli şehir yaşamından uzaklaşmanın hem de doğayla iç içe bulunmanın mutluluğunu yaşıyor.

Budakdüzü köyünde yaşayan 2 çocuk babası 51 yaşındaki Çakır, emekli olduktan sonra köyüne 100 metrekarelik bağ evi yaptı.

Evinin önünde hobi olarak tavuk, ördek ve kaz yetiştirmeye başlayan Çakır, bir süre sonra internetten yaptığı araştırmalar ve arkadaşlarının önerisi doğrultusunda kaz yetiştiriciliğinin karlı bir iş olduğu düşüncesiyle çiftlik kurmaya karar verdi.

Belgesini alarak 5 dönüm arazi üzerine yaklaşık 500 kazın bulunduğu çiftlik kuran Çakır, market, şarküteri ve restoranlardan sipariş almaya başladı.

"Kaz yetiştiriciliğinin karlı bir iş olduğunu gördüm"

Kurtuluş Çakır, AA muhabirine, şoför olarak çalıştığı dönemde köyden arazi satın aldığını belirterek, emekli olduktan sonra buraya doğal ortamda hafta sonları eşi ve çocuklarıyla zaman geçirmek, organik sebze yetiştirmek için bağ evi yaptığını söyledi.

Kalp rahatsızlığı da olması sebebiyle özellikle kalabalık ve stresli şehir hayatından uzaklaşmak istediğini ve bu nedenle köye yerleştiğini anlatan Çakır, "Evimin önünde hobi olarak 14-15 kaz yetiştirmeye başladım. Yaptığım araştırmalarla kaz yetiştiriciliğinin karlı bir iş olduğunu gördüm. 2 yaşına gelmiş bir kazın yılda yumurta veya yavru verimi 50 civarında. Hesapladığınızda güzel bir kazanç ortaya çıkıyor. Ancak hayvancılığı sevmezseniz bu işi yapamazsınız." diye konuştu.

"Burada hem huzur hem sağlık buldum"

Çakır, yıllarca şehir merkezinde çalıştığını, stresli bir yaşam sürdüğünü, bağ evine yerleşmesiyle huzur bulduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sabah ezanıyla kalkıyorum, dışarı çıkıyorum, bağ, bahçe ve hayvanlarla uğraşıyorum. Bunun zevki bambaşka. Yaşam sürdüğüm bu yer, insanın ruhunu dinlendiriyor. Zaman zaman kazların arasına otururum, onlarla sohbet ederim. Dediğimi anlamıyorlar ama en azından ters bir tepki vermiyorlar, ben rahatlıyorum. Burada hem huzur hem sağlık buldum. Yaklaşık 1 yıl önce kalp yetmezliği rahatsızlığı yaşadım ve bağ evinde yaşamanın sağlığıma olumlu yansımasını gördüm. Burada doğal besleniyorum. Sporumu yapıyorum, temiz havadayım. 107 kilodan 90 kiloya düştüm. Yıllarca taşımacılık sektörü üzerine çalıştım ve sürekli stresli bir yaşamım vardı. Burada hem huzurlu şekilde yaşamak hem de geçimimizi sağlayacak kadar ekonomik getiriyi sağlamak için kaz yetiştiriyorum."

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