Girişimcilere 'destek verilecek yeni projeler aranıyor' çağrısı
Girişimci İş Adamları Vakfı Başkanı Mehmet Koç, "Türkiye'de herhangi bir girişimci, girişimci adayı 'ben bir iş kuracağım' desin, en az ABD'deki, Avrupa'daki, Japonya'daki kadar imkanlara sahip." dedi.
İstanbul
Girişimci İş Adamları Vakfı (GİV) Başkanı Mehmet Koç, Türkiye'nin girişimci dostu bir ülke olduğunu belirterek, "Türkiye'de şu anda bir girişimcilik ekosistemi var ve gelişiyor. Çok sayıda girişim sermayesi grubu proje arıyor. İşletmeler girişimlere destek vermek istiyorlar, yeni projeler arıyorlar. Bu noktada girişimcilere ve gençlere iş düşüyor." dedi.
Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanlık tarihindeki bütün adımları gerçekleştirenlerin girişimciler olduğunu aktararak, dünya bugün belli bir gelişmişlik seviyesine geldiyse bunun girişimciler sayesinde yapıldığını söyledi.
Bütün gelişmiş ekonomilerin temel dinamiklerinin girişimciler olduğunu vurgulayan Koç, "Türkiye özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın döneminde yani son 18-19 yılda gerçekten çok gelişti, daha gelişmiş Avrupa'ya yakın bir ülke konumuna geldi. Bunda siyasi iradenin, koşulları doğru kullanan şirketlerin, girişimcilerin çok büyük payı var. Şu anda Türkiye'de herhangi bir girişimci, girişimci adayı 'ben bir iş kuracağım' desin, en az ABD'deki, Avrupa'daki, Japonya'daki kadar imkanlara sahip. Girişim sermayesi de bulabiliyor, finansman kaynaklarını devlet oluşturabiliyor. KOSGEB vasıtasıyla devlet projeyi geri dönüşümsüz belli bir oranda fonlayabiliyor." ifadelerini kullandı.
"Başarısız olmaktan korkmayın"
Koç, Türkiye'de şu anda bir girişimcilik ekosistemi olduğunu ve geliştiğini belirterek, çok sayıda girişim sermayesi grubunun proje aradığını dile getirdi.
Bu noktada, girişimcilere ve gençlere iş düştüğünü anlatan Koç, şunları kaydetti:
"Türkiye girişimci dostu bir ülke. İşletmeler girişimlere destek vermek istiyorlar, yeni projeler arıyorlar. GİV'in tek özelliği ve işi, girişimci olmak isteyen gençlerin önünü açmak, onlara mentorluk yapmak. GİV'de son 5 yılda 15 bine yakın proje incelemişsek 5 bin girişimci adayını eğitime aldık, 10 bin projeyi eledik. Bir projenin ne kadar başarılı olabilir yorumunu girişimci kendisi yapamaz. Çünkü bizdeki girişimciler çoğunlukla projelerine aşık girişimciler olur. Herhangi bir genç bir projesi olduğunda GİV'e müracaat etsin ve desin ki 'benim projem şu, analizim şu, buna destek istiyorum'.
20 sene önce dünyada bilgi bu kadar kolay ulaşılabilir değildi. Bir genç herhangi bir şey üretmek, herhangi bir servis sağlamak istiyorsa bununla ilgili bütün bilmesi gerekenleri bu mecralardan öğrenebilir. Gençler şansa inanıyor ama aslında şans diye bir kavram yok. Emek, ter, uykusuzluk, çok çalışmak, feragat, büyük bir özveri var. Girişimci, projenin faydasına ve başarısına konsantredir. Para arkadan gelir. Son 5-6 ayda bazı e-ticaret ve lojistik firmamız dünya çapında milyar dolar seviyelerine çıktı. Bunun da gençlere çok büyük örnek teşkil etmesini arzu ediyorum, bunları oturup incelesinler. Başarısız olmaktan korkmasınlar."
"Milli Teknoloji Hamlesi'nin yanı sıra Girişimcilik Hamlesi de yapmak gerekiyor"
Koç, girişimcilerin ve yatırımcıların iki taraf olduğunu belirterek, "Yatırımcı için girişimci çok kıymetlidir ama parası da kıymetlidir. Paranın da fikrin de bir önemi var. Girişimcilere tavsiyem size para yatıran, anne babanızın vermediği veya veremediği parayı size veren bir insanın veya kurumun bir kıymeti olması lazım. Yatırımcıların ise sadece para desteği sağlamaları yetmez, destekledikleri projenin satışına, insan kaynaklarına, muhasebe sistemlerini kurma süreçlerine de yardımcı olmalılar. Yatırımcıların bir hatası var. Yatırımcı girişimciye diyor ki 'sen zaten ortaksın, ne maaşı?' Girişimci evini nasıl geçindirecek? Girişimcilere önerim maaşlarını pazarlık etsinler." diye konuştu.
Girişimcilere tavsiyelerde bulunan Koç, hangi iş yapılırsa yapılsın müşteriye iyi davranmak gerektiğini vurguladı.
Koç, gençlerin, hangi sektör ilgilerini çekiyorsa o sektörle ilgili araştırma yapabileceğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye'de girişimcilerin en temel problemlerinden birisi, rapor okunmaması. Eskiden herhangi bir şirketin bilançosunu bulmak mümkün değildi. Şimdi dünyadaki aklınıza gelen bütün şirketlerin bilançolarını bulup inceleyebilirsiniz. Çok karlı zannettiğiniz sektörlerde o kadar kar marjı olmayabilir.
Türkiye'nin insan kaynakları çok iyi. Biz şunu iddia ediyoruz vakıf olarak, 4 milyon işsizin 10 binini girişimci yapsak ve bunların her birisi 10 kişi istihdam etse 100 bin kişi yapar. Girişimciliğin en büyük özelliklerinden birisi istihdamı çabuk oluşturması. Girişimci deyince benden para isteyecek bir de yapmayacak diye maalesef kötü bir algı var. Bu algı doğru bir algı değil. Milli Teknoloji Hamlesi var, Girişimcilik Hamlesi de yapmamız lazım. Öte yandan, girişimci yatırımcıya gitmek yerine bankaya da gidebilmeli ve banka da o projeyi incelemeli. Girişimciyi kırmızı halıyla karşılamamız lazım. Girişimcilik bir sektör değil girişimcilik bir ufuk, bir vizyon."
Türkiye Girişimci Buluşması Zirve ve Sergisi, 3-4 Kasım'da Konya'da
GİV Başkanı Koç, her sene İstanbul'da yaptıkları Türkiye Girişimci Buluşması Zirve ve Sergisi'ni bu yıl Konya'da düzenleyeceklerini söyledi.
"Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirdiğimiz, iki gün sürecek etkinliğimiz kapsamında; Türkiye ve dünyadan fikir önderleri tarafından oturumlar gerçekleştirilirken, B2B görüşmeleri, girişimcilere yönelik özel eğitimler de yer alacak." ifadelerini kullanan Koç, şu değerlendirmede bulundu:
"Ayrıca yeni fikirlerin, girişimci projelerinin sergilenmesi için katılımcıların stantları ile yer alabileceği özel bir sergi alanımız da olacak. Düzenlendiğimiz ilk yıldan itibaren 1000’den fazla proje başvurusu alan, 300 projenin derecelendirildiği, bu yıl 8’'ncisi yapılacak olan ve 800'ü aşkın proje başvurusu almış olan GİV Girişimcilik Ödülleri Töreni'miz, etkinlik kapsamında 4 Kasım akşamı gerçekleştirilecek. Savunma sanayinden elektroniğe, makine endüstrisinden bilgisayar endüstrisine, yazılım firmalarından lojistik firmalarına kadar çok sayıda girişimcilerle iletişimi olan firmaları seçmeye özen gösterdik. Ayrıca, etkinlik Konya Selçuklu Fuar Merkezi'nde yapılıyor ve iki gün boyunca kongrelerimiz olacak. Savunma sanayi, bankacılık ve girişimci finansmanıyla ilgili kongrelerimiz olacak."
Etkinlikte, pek çok sektörde girişimcilerin o sektöre nasıl giriş yapabileceklerini anlatan ve sektörün önde gelenlerinden oluşan konuşmacıların olacağını anlatan Koç, hem Konya'dan hem de Türkiye'nin her tarafından gençlere 3-4 Kasım'da mutlaka Konya'ya gelmelerini tavsiye etti.
Koç, çok sayıda proje arasından etkinlikte yüz tanesinin öne çıkarılacağını aktararak, "Bu projelerden, heyet tarafından seçilen 10 tanesi ödüllendirilecek. Ayrıca bu projelerin dışında; 'Türkiye'de girişimciliğe en çok destek veren basın yayın', kamu kesiminde olup girişimcilik ekosistemine katkı sunan bir bürokrata verilen bir 'Kamu Girişimcilik Ödülü' var. Bunun yanı sıra Türkiye'de girişimcilikle ilgili en çok ekosistemin gelişmesine sunanlara yönelik bir ödülümüz var. Ekosistemi gençlerin anlayabileceği şekilde geliştirmeye çalışıyoruz. Girişimciliğin en önemli kurallarından biri 'network'. Girişimci olunacaksa, işinizle ilgili olanlar 'network'ünüzde olmalı, bu başarı şartlarından biri. O nedenle, girişimcilerin bu etkinliği kaçırmamalarını öneririm." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.