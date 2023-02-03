Aracın arkasına bağladığı halatla snowboard yaptı
Kar yağışının etkili olduğu Ankara’da bir genç snowboard yaptı.
Ankara
Başkentin birçok noktasında akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
Ana yollar başta olmak üzere belediye ekipleri tarafından karla mücadele çalışması yürütüldü.
🏂🏻 Ankara’da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışını fırsat bilen genç aracın arkasına bağladığı halatla snowboard yaptı https://t.co/ASaeVX2MW5 pic.twitter.com/nQ2mkQbDgC— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 3, 2023
Uzun süredir beklenen kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar ise sokaklara çıktı.
Çok sayıda aracın yolda kaldığı İncek’te, 28 yaşındaki Atalay Yüksekkaya ise snowboard yaptı.
Yüksekkaya daha sonra hızını artırmak için arkadaşının aracının arkasına bağladığı halata tutunarak kaydı.
Görüntüler, çevredeki site sakinleri tarafından da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.