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Yaşam

Sivas'ta okul öncesi eğitimdeki çocukların yemeklerini meslek liseliler hazırlayacak

Sivas'ta okul öncesi eğitimdeki çocukların yemeklerini meslek lisesi öğrencilerinin yapacağı belirtildi.

Göksel Cüneyt İğde   | 03.02.2023
Sivas'ta okul öncesi eğitimdeki çocukların yemeklerini meslek liseliler hazırlayacak

Sivas

İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Sultanşehir Uygulama Oteli'nde düzenlediği basın toplantısında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek okul öncesi eğitimdeki tüm çocuklara ücretsiz yemek uygulamasından, 6 Şubat itibarıyla Türkiye genelinde 5 milyon öğrencinin faydalanacağını anımsattı.

Bunun fırsat eşitliğinin sağlanması açısından çok önemli bir adım olduğunu vurgulayan Aslan, bu rakamın Türkiye'deki öğrenci sayısının dörtte birine denk geldiğini kaydetti.

Aslan, Sivas'ta da bu kapsamda 3 aydır çalışma yürüttüklerini dile getirerek, Bakanlığın hazırladığı kılavuz doğrultusunda yemek menülerinin kalorisine kadar hesaplanarak hazırlandığını anlattı.

Kentte uygulamadan 32 bin öğrencinin yararlanacağına dikkati çeken Aslan, şöyle devam etti:

"İnşallah pazartesi günü itibarıyla kapsama alınan tüm öğrencilerimize beslenme desteği verilecek. Türkiye'de olduğu gibi ilimizde öğrenim gören okul öncesi tüm öğrencilerimiz de yemeklerine kavuşacak. Yemekleri aynı zamanda okullarda öğrencilerimiz üretecek. Meslek liselerimiz artık hem üretiyor, kazanıyor hem de öğreniyor. Dolayısıyla Sultanşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Necip Fazıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz tarafından ilimizdeki öğrencilerin yemeği karşılanacak. Tabii bizim bir de taşımalı bölümümüz var. Zaten 9-10 bin öğrencimiz özel teşebbüs sayesinde bu uygulamadan faydalanıyordu, o devam edecek."

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