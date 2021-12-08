Dolar
13.67
Euro
15.53
Altın
1,785.85
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
2,004.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulu’nda konuşuyor.
logo
Yaşam

Antalya'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Antalya'da dağ ve ormanlık alanlara kurulan fotokapanlara kurt, at, vaşak ve yaban domuzunun görüntüleri yansıdı.

Sinan Özmüş   | 08.12.2021
Antalya'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Antalya

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, kentin farklı noktalarına fotokapan konuldu.

Fotokapanlara kurt, at, vaşak ve yaban domuzu görüntüleri takıldı.

08.12.2021

Antalya'da dağ ve ormanlık alanlara kurulan fotokapanlara kurt, at, vaşak ve yaban domuzunun görüntüleri yansıdı.

Ağaçtan oyma kaptan su içerken görüntülenen hayvanların tedirgin oldukları dikkati çekti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de aşı pasaportu zorunlu oluyor
Türkiye'de son 24 saatte 20 bin 874 kişinin testi pozitif çıktı, 192 kişi yaşamını yitirdi
BioNTech CEO'su Uğur Şahin: Üç doz BioNTech aşısı Omicron varyantına karşı koruyor
Avusturya’da sokağa çıkma kısıtlaması aşı yaptıranlar için 11 Aralık’ta sona erecek
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 791 bini geçti

Benzer haberler

Antalya'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Antalya'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak yerini güneşli havaya bıraktı

Antalya Büyükşehir Belediyesi 500 yıllık anıt ardıç ağacını tescilletti

Kızından nakledilen karaciğer dokusuyla sağlığına kavuştu

Kızından nakledilen karaciğer dokusuyla sağlığına kavuştu

AFAD, Antalya'da etkili olan fırtına ve şiddetli yağışın bilançosunu açıkladı

AFAD, Antalya'da etkili olan fırtına ve şiddetli yağışın bilançosunu açıkladı
Akdeniz'in korunmasına yönelik COP22 Konferansı Antalya'da başladı

Akdeniz'in korunmasına yönelik COP22 Konferansı Antalya'da başladı