Antalya'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Antalya'da dağ ve ormanlık alanlara kurulan fotokapanlara kurt, at, vaşak ve yaban domuzunun görüntüleri yansıdı.
Antalya
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, kentin farklı noktalarına fotokapan konuldu.
Fotokapanlara kurt, at, vaşak ve yaban domuzu görüntüleri takıldı.
Ağaçtan oyma kaptan su içerken görüntülenen hayvanların tedirgin oldukları dikkati çekti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.