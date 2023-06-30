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Yaşam

Antalya'da sahiller ve mesire alanlarında bayram yoğunluğu

Antalya'da Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde tatilciler sahiller ve mangal yakılabilen mesire yerlerinde yoğunluk oluşturdu.

Zehra Tekeci, Emine Zehra Ünal  | 30.06.2023 - Güncelleme : 30.06.2023
Antalya'da sahiller ve mesire alanlarında bayram yoğunluğu Fotoğraf: Zehra Tekeci/AA

Antalya

Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü kentte, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinin yanı sıra Topçam ve Büyük Çaltıcak mesire alanları doldu.

Sabah saatlerinden itibaren mesire yerlerine gelen kent sakinleri ve tatilciler, doğayla baş başa olmanın keyfini çıkardı.

Aileler mangal ve semaver yakarak piknik yaptı, sıcaktan bunalanlar yakındaki plajlardan denize girerek serinledi.

Ailesiyle piknik yapmak için Topçam'a gelen Selda Köylü, bayramın keyifli geçtiğini söyledi.

Sabahın erken saatlerinde yola çıktıklarını anlatan Köylü, "Sabah 05.00'te mesire alanının girişine geldik. Çok fazla sıra vardı. Saat 07.00 gibi giriş yapabildik. Yer bulmakta zorlandık. Bayramın ilk iki günü kurbanımızı kestik, ziyaretlerimizi yaptık. Bugün ise çocuklarımız için buraya geldik. Çok güzel bir bayram oluyor." diye konuştu.

Mesire alanında mangal yakan tatilci Özgür Yurtsuz ise piknik yeri bulmak için uzun süre uğraştığını belirterek, "Sabah kahvaltımızı burada yaptık, biraz denizde yüzdük şimdi mangal yakıyoruz. Tatil fırsatını en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz." dedi.

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