Antalya'da ocakta vatandaşlar ve turistler denize girdi
Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler, mevsim kış olmasına rağmen denize girdi.
Antalya
Kentte üç gündür etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar, yerini güneşli havaya bıraktı. Havanın 18, deniz suyu sıcaklığının ise 16 derece ölçüldüğü Antalya'da sahillerde yoğunluk yaşandı.
Konyaaltı Sahili'ni tercih eden vatandaşlar ve yabancı turistler, ocak ayı olmasına rağmen denize girdi, plajda güneşlendi.
Bazı kişiler bisiklet sürdü, palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yaptı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise fırtına ve sağanak nedeniyle sahilde zarar gören yerlerini tamir ederek sökülen ağaçları yerine dikti.
Öte yandan Toros Dağlarının karla kaplandığı görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.