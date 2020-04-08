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Yaşam

Antalya'da evinden çıkamayan çiftçinin tarlasını jandarma çapaladı

Antalya'nın Akseki ilçesinde jandarma ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evinden çıkamayan 84 yaşındaki çiftçinin tarlasını çapaladı, sobasını temizledi.

Mustafa Hatipoğlu   | 08.04.2020
Antalya'da evinden çıkamayan çiftçinin tarlasını jandarma çapaladı

Antalya

Antalya'da Akseki Kaymakamlığı bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Kovid-19 önlemleri nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını gidermek için yoğun çaba gösteriyor.

Bu kapsamda ihbarları anında değerlendiren görevliler, Belenalan Mahallesi'nde yaşayan 84 yaşındaki Kerim Çobanoğlu'nun da yardımına koştu.

Jandarma ekibi, Çobanoğlu'nun tarlasını çapaladı, evindeki sobayı temizledi. 

Antalya'da evinden çıkamayan çiftçinin tarlasını jandarma çapaladı

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür de telefondan görüntülü görüştüğü Çobanoğlu ile bir süre sohbet etti.

Çobanoğlu, kendisine ulaşılarak mağdur edilmemesinden dolayı Kaymakam Hülür'e teşekkür ederek "Allah'tan devletimize zeval vermesin." dedi.

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