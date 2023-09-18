Dolar
27.02
Euro
28.84
Altın
1,927.79
ETH/USDT
1,649.60
BTC/USDT
27,159.00
BIST 100
7,820.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Antalya'da dağcılar falezlerde temizlik yaptı

Antalya'da 10 kişilik dağcı ekibi, halatlarla indikleri sahil bandındaki falezlerde çöp topladı.

Orhan Çiçek  | 18.09.2023 - Güncelleme : 18.09.2023
Antalya'da dağcılar falezlerde temizlik yaptı

Antalya

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dünya Temizlik Günü etkinlikleri kapsamında bir araya gelen MAKSAT Arama Kurtarma ve Sosyal Aktivite Topluluğu üyesi dağcılar ve belediye ekipleri, denizden yüksekliği yer yer 40 metreyi bulan falezlerde temizlik yaptı.

"İyilik yap denize atma" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, dağcılar falezlere inmeden önce halatlarını, kancalarını kontrol etti, güvenlik önlemlerini aldı. Ardından falezlere inen dağcılar, atılan çöpleri topladı. Toplanan çöpler arasında sigara izmariti ve ambalajların fazlalığı dikkati çekti.

Kent sakinleri ve yabancı turistler, çalışmaları ilgiyle izledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristlerin çok sayıda saldırının faili olduğu belirlendi
Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler 7 gün yasaklandı
Silivri'de fabrikada çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristlerin 7 terör saldırısının faili olduğu belirlendi
Camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan zanlının ifadesi ortaya çıktı

Benzer haberler

Antalya'da dağcılar falezlerde temizlik yaptı

Antalya'da dağcılar falezlerde temizlik yaptı

Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde "La Bayadere" balesi sahnelendi

Alanya'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Alanya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Alanya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Antalya'da sahillerde hareketlilik sürdü

Antalya'da sahillerde hareketlilik sürdü
Antalya'da aboneliği olup şebekesi bulunmayan mahalle sakinleri evlerine su gelmesini istiyor

Antalya'da aboneliği olup şebekesi bulunmayan mahalle sakinleri evlerine su gelmesini istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet