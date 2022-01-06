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Yaşam

Antalya'da 0-3 yaş grubu çocuklar için özel park

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 0-3 yaş grubu çocuklar için tasarlanan özel park, hem çocuklara hem de ailelerine eğlenceli zaman geçirme fırsatı sunuyor.

Hatice Özdemir Tosun   | 06.01.2022
Antalya'da 0-3 yaş grubu çocuklar için özel park

Antalya

Yerleşik yabancıların da yoğun olduğu ilçelerden biri olan Konyaaltı'nda, belediye tarafından 0-3 yaşındaki çocuklara hitap eden park yapıldı. Yaz döneminde açılan park, kapalı ve açık alanlara sahip. 2 emzirme, 2 bebek bakım ve 2 bebek oyun odası bulunan park, hem bebekleriyle ilgilenebilecekleri hem de keyifli vakit geçirebilecekleri mekan arayışındaki ailelerin adresi oldu.

Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, AA muhabirine, mevcut parklarda 0-3 yaş grubundaki çocuklar için çok fazla oyun alanı bulunmadığını söyledi.

Ailelerin bu konuda sıkıntılar yaşadığını dile getiren Bostan, "Kreş öncesi çocuklarımızın ve içeride kalan annelerimizin başka annelerle sosyalleşmeleri için yola çıktık. Güzel bir proje oldu. Yaz döneminde hizmete giren parkımızdan bugüne kadar 10 bine yakın çocuğumuz faydalandı." diye konuştu.

Parkta 3 öğretmenin görev yaptığını belirten Bostan, çocuklar ve aileler için oyun grupları oluşturarak velilere çocuklarla kıymetli vakit geçirmeyi, birlikte iletişimi ve paylaşımı öğrettiklerini belirtti.

Parkı sadece Konyaaltı ilçesindeki ailelerin değil, başka ilçelerdeki ailelerin de hizmetinde olduğunu aktaran Bostan, ileriki dönemlerde parktaki aktiviteleri artırmayı düşündüklerini kaydetti.

Yetişkin çocuklar için oyun ünitelerinin de yer aldığı parkta, anne ve babalar için kafe de bulunuyor.

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