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Yaşam

Antalya sahillerinde tatil hareketliliği sürüyor

Güneşli havanın etkisini yitirmediği Antalya'da, tatilcilerin sahillerde oluşturduğu yoğunluk devam ediyor.

Fatih Hepokur  | 28.09.2023 - Güncelleme : 28.09.2023
Antalya sahillerinde tatil hareketliliği sürüyor Fotoğraf: Fatih Hepokur/AA

Antalya

Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 28 derece kaydedildiği şehirde, kent sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistler Konyaaltı, Sarısu ve Lara plajlarında yoğunluk oluşturdu.

Nem oranının yüzde 78’e ulaştığı bölgede bazı tatilciler serinlemek için denize girdi, bazıları da plaj şemsiyelerinin altında vakit geçirdi, çocuklarıyla kumsalda oynadı.

Konyaaltı sahilinde bir grup genç, tehlikeli olmasına rağmen kayalıklardan denize atlayarak eğlendi.

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