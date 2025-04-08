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Yaşam

Antalya Konyaaltı Sahili'nde çevre temizliği yapıldı

Konyaaltı Belediyesi, Suda Arama ve Kurtarma Derneği (SKUT) ekipleri ile Konyaaltı Sahili'nde deniz temizliği farkındalık etkinliği düzenledi.

Fatih Hepokur  | 08.04.2025 - Güncelleme : 08.04.2025
Antalya Konyaaltı Sahili'nde çevre temizliği yapıldı

Antalya

"Geleceği Düşünüyoruz Suyumuza Sahip Çıkıyoruz" sloganıyla gerçekleşen etkinlikte, SKUT ekipleri su altında bulunan plastik, cam ve metal atıklarını topladı.

Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Bilgin'in de katıldığı etkinlikte, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Afet İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ve vatandaşlar sahildeki atıkları topladı.

Konyaaltı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Öncü Ceylan Baloğlu, gazetecilere, Konyaaltı Sahili'nde deniz temizliği gerçekleştirerek deniz ve sahil kirliliğine dikkati çekmeyi amaçladıklarını söyledi.

"Dünya Su Günü" kapsamında suyun önemine vurgu yapmak istediklerini belirten Baloğlu, "Burada farkındalık yaratmak ve temiz suya nasıl ulaşabileceğimiz konusunda bilgilendirme yapmak istedik. Belediyemiz ve SKUT arasında yapılan protokol kapsamında, iklim krizine karşı suyun hayati önemine vurgu yaptığımız bir etkinlik oldu." dedi.

SKUT Dernek Başkanı Mustafa Bilyaz ise su altında oluşan kirliliği engellemek amacıyla her yıl belirli periyotlarla dalış yaparak su altı temizliği gerçekleştirdiklerini anlatarak, ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlamak ve farkındalık oluşturmak adına etkinliğe destek verdiklerini ifade etti.

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