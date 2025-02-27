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Yaşam

Anıtkabir çevresinde "ay-yıldızlı" trafik ışıkları yanıyor

Anıtkabir çevresindeki trafik ışıklarına "ay yıldız" görseli yansıtıldı.

Emrullah Cesur  | 27.02.2025 - Güncelleme : 27.02.2025
Anıtkabir çevresinde "ay-yıldızlı" trafik ışıkları yanıyor

Ankara

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Anıtkabir yaya girişinin bulunduğu noktadaki trafik ışıklarına ay yıldız görseli yansıttı.

Akdeniz Caddesi ve Spor Park Caddesi’nde bulunan trafik sinyalizasyon sistemlerindeki kırmızı ışık yandığında "ay-yıldız" silueti ortaya çıkıyor.

Türk bayrağının yansıtıldığı trafik ışıkları, Anıtkabir çevresine görsel olarak da anlam katıyor.

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