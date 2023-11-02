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Kültür

"Atatürk 1881 - 1919" izleyici ile buluşacak

Aras Bulut İynemli, Songül Öden ve Sarp Akkaya'nın başrollerini paylaştığı "Atatürk 1881 - 1919" izleyici ile buluşacak.

Melik Fırat Yücel  | 02.11.2023 - Güncelleme : 02.11.2023
"Atatürk 1881 - 1919" izleyici ile buluşacak

İstanbul

Türkiye'deki sinema solanlarında bu hafta ikisi yerli 6 film vizyona girecek.

Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini üstlendiği "Atatürk 1881 - 1919" izleyici ile buluşacak.

Atatürk karakterine Aras Bulut İynemli'nin hayat verdiği filmde, genç oyuncuya Songül Öden, Sarp Akkaya, Esra Bilgiç ve Mehmet Günsür eşlik ediyor.

İki bölüm olarak izleyiciyle buluşan yapımın ilk kısmında, Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'nin lideri olmaya giden basamakları tırmandığı dönemleri konu ediniyor.

"Freddy'nin Pizza Dükkanında Beş Gece"

Emma Tammi'nin yönetmenliğini yaptığı "Freddy'nin Pizza Dükkanında Beş Gece", sorunlu bir güvenlik görevlisinin Freddy Fazbear'ın Pizza Dükkanı'nda çalışmasını anlatıyor.

Gecelerini işte geçiren güvenlik görevlisi Freddy'nin Pizza Dükkanı'ndaki gece vardiyasından sağ çıkmanın yollarını aradığı kortu türündeki filmin başrollerinde Josh Hutcherson, Matthew Lillard ve Elizabeth Lail oynuyor.

"Taylor Swift: The Eras Tour"

Sam Wrench'in yönettiği müzikal film "Taylor Swift: The Eras Tour", ünlü şarkıcı Taylor Swift'in tüm müzik kariyerine dair bir yolculuk vadeden The Eras Tour'un sinematik deneyimini izleyiciyle buluşturacak.

"Bir Düşüşün Anatomisi"

Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye'ye layık görülen "Bir Düşüşün Anatomisi", Fransız Alpleri'nde bir kulübede kocası ve görme engelli oğluyla izole bir yaşam süren Alman yazar Sandra'nın hayatını odağına alıyor.

Sandra Hüller, Samuel Theis ve Swann Arlaud'un oynadığı gerilim türündeki filmin yönetmen koltuğunda Justine Triet oturuyor.

"Yüz Yüze"

Waleed El Halfawy yönettiği, Mohamed Mamdouh, Amina Khalil ve Mohamed Shahin'in rol aldığı Mısır yapımı "Yüz Yüze", evliliklerinde problem yaşayan bir çiftin, bu sorunların çözümü için aileleri konuya dahil etmesiyle gelişen olaylar etrafında dönüyor.

"Zir-i Cin 2"

Burak Küçük'ün çektiği haftanın yerli korku filmi "Zir-i Cin 2", bir köyde yaşandığı söylenen cin vakalarını araştırmak için yola çıkan bir gencin şahit olduğu olayları konu alıyor.

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