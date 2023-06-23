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Yaşam

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde bayram trafiği başladı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler dolayısıyla akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Zafer Göder, Ömer Ürer  | 23.06.2023 - Güncelleme : 23.06.2023
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde bayram trafiği başladı Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Bolu

Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, yola çıkmaya başladı.

Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler ile Kaynaşlı ve Sarıçökek mevkilerinde akıcı yoğunluk gözleniyor.

Küçük çaplı hasarlı kazalar ve araç arızaları nedeniyle trafik akışının zaman zaman yavaşladığı otoyolda İstanbul yönüne ise ulaşım normal seyrinde ilerliyor.

Trafik ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede ring halinde görev yapan polis ekipleri, sürücüleri aşırı hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyarıyor.

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