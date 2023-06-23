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Yaşam

Aras Dağları yeşeren doğasıyla yılkı atlarını ağırlıyor

Iğdır ve Ağrı sınırlarında bulunan Aras Dağları'nın yeşeren yüksek rakımlı yaylaları, yılkı atlarına ev sahipliği yapıyor.

Bülent Mavzer  | 23.06.2023 - Güncelleme : 23.06.2023
Aras Dağları yeşeren doğasıyla yılkı atlarını ağırlıyor Fotoğraf: Bülent Mavzer/AA

Iğdır

Aras Dağları'nın 2 bin 800 metre rakımlı Zor Yaylası'nda, geçmişte bölgede yük taşımacılığı ve doğa sporları amacıyla kullanılıp sonra doğada bırakılan atlar görüntülendi.

Bölgenin bozkırları ve meralarını yaşam alanı yapan yılkı atları, doğal ortamlarında otlarken kameraya yansıdı.

Yılkı atları, bölgeye gelen doğa sporcuları ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Doğasever Murat Akkuş, AA muhabirine, arkadaş grubuyla tırmanmak için geldikleri Zor Dağı'nda yürüyüş yaparken yılkı atlarıyla karşılaştıklarını söyledi.

Atların uzun zamandır doğada kalmalarından dolayı yabanileştiğini belirten Akkuş, "Bu atları görünce çok heyecanlandık ve fotoğraflarını çekerek vakit geçirdik. Atlar bizi görünce sürülerini savunma içgüdüsüyle önce bize doğru hamle yaptı, daha sonra ürkerek dağın sırtından Doğubayazıt tarafına geçti." dedi.

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