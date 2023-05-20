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Yaşam

"Anadolu kırmızısı" Togg gelin arabası oldu

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, evlenecek çiftin talebini kırmadı, makam aracı Togg'u gelin arabası olarak tahsis etti.

Halife Yalçınkaya  | 20.05.2023 - Güncelleme : 20.05.2023
"Anadolu kırmızısı" Togg gelin arabası oldu Fotoğraf: Halife Yalçınkaya/AA

Sivas

İl Merkezinde öğretmenlik yapan Güngör Demirkaynak, ziyaret ettiği Başkan Bilgin'den, Melih Gazi Ülker ile evlenecek kızı Beyza Demirkaynak'ın gelin arabası için makam aracı Togg'u tahsis etmesini istedi. Bilgin de belediye görevlilerine süslettiği Togg'u genç çifte tahsis etti.

Süslenen Togg, Beyza Demirkaynak'ın, Emek Mahallesi Buhara Caddesi'nde evine götürüldü. Baba ocağından çıkarılan gelin Togg'a bindirilerek, konvoy eşliğinde belediye nikah salonuna götürüldü.

Elektronik mühendisi damat Melih Gazi Ülker AA muhabirine, bu mutlu günlerinde kendilerine böyle bir imkan verdiği için Başkan Bilgin'e teşekkür ettiğini söyledi.

Ülker, "Türk mühendis ve teknikerlerinin böyle bir aracı ortaya koyması bizi çok mutlu ediyor. Herkese çok teşekkür ederiz. Çok konforlu bir yolculuktu, gayet hızlı geldik." dedi.

Gelin Beyza Demirkaynak, "Togg ülkemizin milli bir değeri, geleneklerimizi bu değerle yaşatmamıza izin verdikleri için yetkililere çok teşekkür ediyoruz. Çok heyecanlıyız. Hızlanması gerçekten müthişti, inanamadık. İçerisi de gerçekten çok güzel, bayıldık. On numara bir araç." ifadelerini kullandı.

Baba Güngör Demirkaynak "Gençlerimizin isteklerini kırmayarak aracı bize tahsis eden Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e çok teşekkür ediyorum. Milli gururumuz, yeri aracımız ülkemizin ve milletimizin gururu Togg'umuz tüm ülkemize hayırlı, uğurlu olsun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de Togg'un milli bir değer olduğunu dile getirerek, genç çiftin teklifini tereddüt etmeden yerine getirdiklerini söyledi.

Öte yandan vatandaşlar, gelin arabası olarak süslenen Togg ile fotoğraf çektirdi, çocuklar da aracın önünü keserek bahşiş aldı.

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