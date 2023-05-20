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Yaşam

Edirne'de tiyatrocular atık malzemelerden "geri dönüşüm sahnesi" yaptı

Edirne'de tiyatro sanatçıları "çöpe değil, sahneye" sloganıyla atık malzemelerden tiyatro sahnesi oluşturdu.

Cihan Demirci  | 20.05.2023 - Güncelleme : 20.05.2023
Edirne'de tiyatrocular atık malzemelerden "geri dönüşüm sahnesi" yaptı

Edirne

Keşan Belediye Sanat Merkezi tiyatrocuları, kullanılmayacak durumdaki masa, sandalye, halı, perde, sehpa ve tekstil ürünlerini işleyerek tiyatro dekoru olarak kullandı.

Turgut Özakman'ın yazdığı, genel sanat yönetmenliğini Kadir Kılıç'ın yaptığı, Onur Öztoprak'ın yönettiği "Ocak" adlı oyun, Selim Sesler Konferans Salonu'nda tiyatroseverlerle buluştu.

Geri dönüşümden oluşturulan sahneye çıkan Canan Kılıç, Dilem Yongacı, Oğuzhan Cınbırtıoğlu, Mahir Kılıç, Emine Bozbaş, Kadir Kılıç, Hilal Melis Gül, Onur Öztoprak ve Gökalp Ömer Yiğit performans sergiledi.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, sanatçıların topluma her zaman örnek olduğunu söyledi.

Sahne dekorunun geri dönüşümden kazandırılmasının çok anlamlı olduğunu anlatan Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Türk sineması ve tiyatrosu tarihine adlarını altın harflerle kazıyan usta oyuncularımızın isimlerinin, seyirci koltuklarına yazılarak anıldığı bu güzel günde çevreye duyarlı sanat merkezi ailesi de davranışlarıyla örnek oldu.

Dekorundan eşyalarına kadar çok sayıda malzeme çöpe atılmadı, geri dönüşüm ile yeniden kazandırılarak sahneye çıkarıldı ve bu güzel oyunun da bir parçası oldu."

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