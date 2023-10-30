Amasya'da yaşayan 100 yaşındaki Pembe ninenin kimliği yenilendi
Vali Yılmaz Doruk, evinde ziyaret ederek yeni kimlik kartını verdiği Pembe Korucu ile yaş günü için hazırlanan pastayı kesti
Amasya
Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Cumhuriyet'le yaşıt Pembe Korucu'ya, yenilenen kimlik kartını evinde teslim etti.
Vali Doruk, 8 çocuk ve 19 torun sahibi, 1923 doğumlu Korucu'yu evinde ziyaret etti.
Pembe ninenin elini öpüp hatırını soran Vali Doruk, yakınlarından sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Pembe Korucu'ya yenilenen kimlik kartını veren Doruk, kendisinden dualarını eksik etmemesini istedi.
Vali Yılmaz Doruk, daha sonra çiçek verdiği Pembe nineyle 100. yaşını kutlamak için hazırlanan pastayı kesti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.