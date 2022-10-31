Dolar
18.62
Euro
18.39
Altın
1,633.75
ETH/USDT
1,568.00
BTC/USDT
20,411.00
BIST 100
3,978.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TAmasra'da maden ocağındaki patlamayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan müessese müdürü Cihat Özdemir tutuklandı
logo
Yaşam

Alanya'da yunuslardan turistlere sürpriz gösteri

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizdeki 3 yunusun gösterisi, tur teknelerindeki turistlere eğlenceli anlar yaşattı.

Mert Cantürk   | 31.10.2022
Alanya'da yunuslardan turistlere sürpriz gösteri

Antalya

Alanya Kalesi açıklarında tekneyle gezintiye çıkan yerli ve yabancı turistler, yunusların sürprizi ile karşılaştı.

Aniden ortaya çıkan üç yunus, tekneye yaklaşarak yarışmaya başladı. Dakikalarca teknenin yanı başında yüzen yunuslar, yaptıkları çeşitli gösterilerle renkli görüntüler oluşturdu. Turistlerin alkışları üzerine yunuslar, teknenin yanından ayrıldı.

Yaşanan keyifli anlar, tekne çalışanları ve tatilciler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Türkiye'den 'denetim için bekleyen tahıl gemileri seyir riski oluşturuyor' uyarısı
'(Başörtüsü ve aileyle ilgili anayasa değişikliği teklifi) Cumhurbaşkanımızın kapsamlı açıklamaları olacak'
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Rus mevkidaşı Şoygu'ya 'tahıl sevkiyatı' telefonu
Bakan Koca dört ülkenin sağlık bakanıyla "Sağlıkta Türkiye Yüzyılı" vizyonunu görüştü

Benzer haberler

Alanya'da yunuslardan turistlere sürpriz gösteri

Alanya'da yunuslardan turistlere sürpriz gösteri

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Turizm hedefimizi 50 milyon turist, 44 milyar dolar gelir olarak revize ettik

İstanbul'a 9 ayda gelen turist sayısı 11 milyonu aştı

Yolcu gemisi "Seven Seas Explorer" Alanya Limanı'na demirledi

Yolcu gemisi "Seven Seas Explorer" Alanya Limanı'na demirledi
Yurt dışından talebi artan ejder meyvesinin üretim alanı da artacak

Yurt dışından talebi artan ejder meyvesinin üretim alanı da artacak
Kahta Kalesi 2 ayda 10 bin ziyaretçiyi ağırladı

Kahta Kalesi 2 ayda 10 bin ziyaretçiyi ağırladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet