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Yaşam

Alanya'da tur teknesine eşlik eden yunuslar görüntülendi

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında seyreden tur teknesindeki turistler, yunusların gösterisini izledi.

Mert Cantürk  | 26.10.2024 - Güncelleme : 26.10.2024
Alanya'da tur teknesine eşlik eden yunuslar görüntülendi

Antalya

Alanya Kalesi açıklarında tekneyle gezintiye çıkan yerli ve yabancı turistler, yunuslarla karşılaştı.

Aniden ortaya çıkan üç yunus, tekneyle yarışmaya başladı.

Dakikalarca teknenin yanı başında yüzen yunuslar, renkli görüntüler oluşturdu.

Turistlerin alkışlarının ardından yunuslar, teknenin yanından ayrıldı.

Yunuslar, tekne çalışanları ve turistler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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