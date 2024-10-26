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Yaşam

"Anadolu'nun yüce dağı" Ilgaz'da kış ve sonbahar aynı anda yaşanıyor

"Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara konu olan Ilgaz, sonbahar ve kışı aynı anda yaşıyor.

Özgür Alantor  | 26.10.2024 - Güncelleme : 26.10.2024
"Anadolu'nun yüce dağı" Ilgaz'da kış ve sonbahar aynı anda yaşanıyor Fotoğraf: Özgür Alantor / AA

Kastamonu

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı olan Ilgaz, ülkenin önde gelen kayak merkezlerinden biri.

Sonbaharda sarı, kahverengi, yeşil ve kırmızının tonlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken Ilgaz, yüksek kesimlerindeki beyaz örtüyle iki mevsimi bir arada yaşatıyor.

Endemik bitki türleri ile birçok yabani hayvana ev sahipliği yapan Ilgaz Dağı, yüksek kesimlerindeki kar yağışıyla birlikte oluşan eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini cezbediyor.

Farklı türlerdeki ağaçların rengarenk görüntüsüyle derelerinden akan şırıl şırıl suları ile Ilgaz, bölge insanını da cezbetmeye devam ediyor.

Sefa Topal, AA muhabirine, bölgedeki ormanlarda çalıştığını söyledi.

Ilgaz'ın güzellikleri arasında yaşamaya devam ettiklerini kaydeden Topal, "Ilgaz'ın Hacet zirvesinde kar var şu anda. Hemen altındaki Çatören mevkisinde sonbaharın eşsiz tonları ve güzellikleri devam ediyor. Doğanın beyazı, yeşili, sarısı bir arada." dedi.

Ilgaz'ın kendileri için eşsiz olduğunu vurgulayan Topal, "Ilgaz bizim için gerçekten eşsiz topraklar. Ekmeğini yediğimiz bir yer aynı zamanda. Yeşili, sarısı, kahverengisi ile şırıl şırıl akan dereleri ile Ilgaz gerçekten çok güzel. Herkesin Ilgaz'ı gelip görmesi gerekir." diye konuştu.

Arif Yazıcı ise Ilgaz'ın eteklerinde yaşadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bostan köyünde yaşıyorum. Sonbahar gelince bizim buralar renkleniyor. Yeşilin, kırmızının, sarının tonları ortaya çıkıyor. Renklerle tam sonbaharın yaşanacağı bir yer burası. Sonbaharı görmek isteyenleri buraya davet ediyoruz. Burada aynı anda 3 mevsim yaşanabiliyor. Ilgaz'ın zirvesinde şu anda kar var. Orada kar, burada sonbahar yaşanıyor."

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