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Yaşam

Alanya'da tur teknesine eşlik eden yunuslar görüntülendi

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında tur teknesindeki turistler, yunusların gösterisini izledi.

Mert Cantürk  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
Alanya'da tur teknesine eşlik eden yunuslar görüntülendi

Antalya

Alanya Kalesi açıklarında tekneyle gezintiye çıkan yabancı turistler, yunus sürüsüyle karşılaştı.

Aniden ortaya çıkan altı yunus, tekneyle yarışmaya başladı.

Turistler, dakikalarca teknenin yanında yüzen yunusları izledi, alkışlayarak sevinç gösterisinde bulundu.

Yunuslar, bir süre sonra teknenin yanından ayrıldı.

Tekne kaptanı Turgay Meşe, yunus sürüsünün gösterisini cep telefonuyla kaydetti.

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