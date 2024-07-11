Alanya'da tur teknesine eşlik eden yunuslar görüntülendi
Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında tur teknesindeki turistler, yunusların gösterisini izledi.
Antalya
Alanya Kalesi açıklarında tekneyle gezintiye çıkan yabancı turistler, yunus sürüsüyle karşılaştı.
Aniden ortaya çıkan altı yunus, tekneyle yarışmaya başladı.
Turistler, dakikalarca teknenin yanında yüzen yunusları izledi, alkışlayarak sevinç gösterisinde bulundu.
Yunuslar, bir süre sonra teknenin yanından ayrıldı.
Tekne kaptanı Turgay Meşe, yunus sürüsünün gösterisini cep telefonuyla kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.