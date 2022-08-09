Dolar
17.91
Euro
18.28
Altın
1,793.83
ETH/USDT
1,687.80
BTC/USDT
23,045.00
BIST 100
2,785.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni'ne katılıyor
logo
Yaşam

Akçakoca doğa ve deniz tutkunlarını ağırlıyor

Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca'da, yaz sezonu dolayısıyla ziyaretçi hareketliliği yaşanıyor.

İsa Keleş   | 09.08.2022
Akçakoca doğa ve deniz tutkunlarını ağırlıyor Fotoğraf: İsa Keleş/AA

Düzce

Doğal ve kültürel zenginliğinin yanı sıra 38 kilometrelik denize girilebilir kumsalı olan 2 mavi bayraklı plaja sahip ilçe, ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Akçakoca Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz, AA muhabirine, yaz sezonu dolayısıyla otellerin yüzde 100 doluluğa ulaştığını söyledi.

Gelen misafirlerin Akçakoca'ya değer kattığını belirten Yanmaz, "Bildiğiniz gibi Akçakoca iki metropol kent arasında olan, Karadeniz'in kıyısında mavi ve yeşilin birleştiği kumsallarının dört dörtlük olduğu şirin bir ilçemiz. Misafirlerimiz doğa ve deniz turizmini yaşamak için Akçakoca'ya geliyorlar." şeklinde konuştu.

Yanmaz, mavi bayraklı plajları temiz tutmak için özen gösterdiklerini vurgulayarak, restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi Ceneviz Kalesi'nin yeniden açıldığını ifade etti.

İlçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin denize rahatlıkla girebileceğini aktaran Yanmaz, vatandaşlara cankurtaran ve diğer sahil hizmetlerinin sunulduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan 5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılan devlet ve hükümet başkanları onuruna yemek verdi
İstanbul'da Camcılar Camisi'nde çıkan yangın söndürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde incelemelerde bulundu
Ankara, Eskişehir ve Tekirdağ için gök gürültülü sağanak uyarısı
Gaziantep'e 40 bin metrekarelik millet kütüphanesi yapılıyor

Benzer haberler

Akçakoca doğa ve deniz tutkunlarını ağırlıyor

Akçakoca doğa ve deniz tutkunlarını ağırlıyor

Fındığın "DNA"sını çıkaran akademisyenler "tek ağaç" modeliyle verim artışı hedefliyor

"Can dostu"yla huzurevinde hayatı paylaşıyor

Düzce'deki antik kentte mermer blok ve mimari figürler bulundu

Düzce'deki antik kentte mermer blok ve mimari figürler bulundu
Verim kaybını önlemek için fındığı "yerden toplayın" önerisi

Verim kaybını önlemek için fındığı "yerden toplayın" önerisi
Lösemiyi yenip Avrupa şampiyonu olan milli halterci başarısıyla gururlandırıyor

Lösemiyi yenip Avrupa şampiyonu olan milli halterci başarısıyla gururlandırıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet