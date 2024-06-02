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Yaşam

"Aile danışmanlığı" hizmetinden 116 bin çift yararlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, aile içi ilişkileri düzenlemek, evliliğin işleyişinde yaşanan sorunların çözümüne destek olmak amacıyla hayata geçirilen "aile danışmanlığı" hizmetinden bugüne kadar 116 bin çiftin yararlandığını bildirdi.

Şaduman Türkay  | 02.06.2024 - Güncelleme : 02.06.2024
"Aile danışmanlığı" hizmetinden 116 bin çift yararlandı

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, aile kurumunun koruması, güçlendirilmesi ve aile bütünlüğünün sağlanması amacıyla 2012 yılından itibaren ücretsiz aile danışmanlığı hizmeti sunduklarını belirtti.

"Güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye" hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ve politikalarının merkezine aileyi koyduklarını vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Günümüzde yaşanan hızlı dönüşümler nedeniyle ailenin dayanıklılığını ve işlevselliğini korumak en önemli gayemiz. Bunun için geçtiğimiz günlerde 2024-2028 yıllarını kapsayan 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı' hazırladık. Bu hedefler doğrultusunda aileyi korumak için aile odaklı eğitim, danışmanlık ve psikososyal desteklerimizi sunuyoruz."

Aile refahının korunması ve evliliklerin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için aile danışmanlığı hizmetinin önemine dikkati çeken Göktaş, son yıllarda yaşanan değişim ve dönüşümlerle birlikte ailelerin karşı karşıya kaldığı risklere karşı danışmanlık, rehberlik, eğitim gibi aile destek hizmetlerinin önem arz ettiğini vurguladı.

Göktaş, Bakanlık olarak aile danışmanlığı hizmetini etkin şekilde sürdürmeye devam ettiklerini belirterek, "Aile içi ilişkileri düzenlemek, evliliğin işleyişinde yaşanan ya da yaşanması muhtemel sorunların çözümüne destek olmak amacıyla hayata geçirdiğimiz aile danışmanlığı hizmetimizden bugüne kadar 116 bin 351 çiftimiz yararlandı." bilgisini paylaştı.

e-Devlet üzerinden de başvuru yapılabiliyor

Göktaş, aile danışmanlığı hizmeti almak isteyen vatandaşların, yaşadıkları ildeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü veya en yakın sosyal hizmet merkezine başvurabileceğini bildirdi.

Aile danışmanlığı hizmeti almak isteyenlerin, e-Devlet üzerinden "https://www.turkiye.gov.tr/ashb-aile-danismanligi-basvurusu" linkinden talepte bulunabileceklerini belirten Göktaş, aile danışmanlığını vatandaşlara ihtiyaçları doğrultusunda "aile danışmanlığı", "boşanma süreci danışmanlığı" ve bireysel danışmanlık olmak üzere 3 başlık altında sunduklarını aktardı.

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