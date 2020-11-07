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Türkiye

65 bin vatandaşa ücretsiz 'aile danışmanlığı' desteği

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye genelinde yaklaşık 65 bin vatandaşa ücretsiz aile danışmanlığı hizmeti sundu.

Burcu Çalık Göçümlü   | 07.11.2020
65 bin vatandaşa ücretsiz 'aile danışmanlığı' desteği

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye genelinde yaklaşık 65 bin vatandaşa ücretsiz aile danışmanlığı hizmeti sundu.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, aile bütünlüğünün korunması ve güçlendirilmesi amacıyla vatandaşlara ücretsiz aile danışmanlığı desteğini sağlayan Bakanlık, bu hizmeti Türkiye genelindeki 1006 uzman danışman aracılığıyla yürütüyor.

Bakanlığın verilerine göre, başvuruları e-Devlet Kapısı üzerinden de alınan aile danışmanlığı hizmetinden ekim ayı itibarıyla 64 bin 670 vatandaş yararlandı.

Ayrıca Aile Eğitim Programı kapsamında verilen eğitimlere 2 milyon vatandaş, Evlilik Öncesi Eğitim Programı'na ise 1,2 milyon genç katıldı.

Aile Danışmanlığı Yönetmeliği yenilenecek

Bakanlık, aile danışmanlığı hizmetlerinin daha etkin sunulması, daha çok vatandaşa destek sağlanabilmesi, bu alanda gerekli mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklerin belirlenmesi amacıyla gelecek dönem yeni uygulamaları hayata geçirecek.

Bu kapsamda Aile Danışmanlığı Yönetmeliği yenilenecek ve Aile Danışmanı Ulusal Yeterlilik Belgesi yayımlanacak.

Ayrıca aile danışmanlığı hizmetine yönelik bilişim altyapısı geliştirilecek.

Gelecek yıl 1000 yeni ASDEP görevlisi alınacak

Ailelere yönelik çalışmalar çerçevesinde vatandaşlara talep olmadan ulaşılması ve sorunlara yerinde çözüm sağlanması amacıyla oluşturulan Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında görevli personel sayısı da 3 bin 612'ye ulaştı.

ASDEP personeli bugüne kadar Türkiye genelinde, 2,6 milyon hane ziyareti gerçekleştirdi.

Gelecek yıl 1000 yeni ASDEP görevlisi alımını yapmayı planlayan Bakanlık, program kapsamında ulaşılan hane sayısını da 1 milyon daha artıracak.

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