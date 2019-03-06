Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.08
Dolar
5.38
BIST 100
104,701.40
Altın
1,285.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, Küçükçekmece'de
logo
Yaşam

Aile boyu satranç turnuvalarında yarışıyorlar

Vehbi Erdal-Sibel Erdal çifti ve 17 yaşındaki ikiz oğulları, katıldıkları satranç turnuvalarında dereceye girmek için ailece mücadele ediyor.

Sinan Özmüş  | 06.03.2019
Aile boyu satranç turnuvalarında yarışıyorlar

Antalya

Vehbi Erdal (51), her fırsatta eşi ve ikizleriyle beraber, yurt içindeki satranç turnuvalarına katılarak, dereceye girmek için mücadele ediyor.

Çocukluklarından beri satranç oynayan Vehbi Erdal ve eşi Sibel'in (52) hayatı, ikiz çocukları Kerem ve Emre'nin (17) anaokulunda öğrendikleri satrançta Ankara il birincilikleri kazanmasıyla daha çok satranç odaklı oldu.

Antalya'ya bir turnuva için geldiklerini belirten baba Vehbi Erdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri satranç bildiğini, ancak sadece arkadaşları ile vakit geçirme amacıyla oynadığını belirtti.

İkiz çocukları Kerem ve Emre'nin anaokulunda öğrendikleri satrançtan keyif alınca ilkokulda da bu spora devam ettiklerini dile getiren Vehbi Erdal, Ankara'da kazandıkları il birinciliklerinin ardından Türkiye şampiyonalarına katılmaya başladıklarını söyledi.

"Çocuklara karşı kesin kaybediyoruz"

İlk başlarda hem kendisinin hem de eşinin turnuvalara katılmadığını, salon dışında 3-4 saati bulan karşılaşmaların bitmesini beklediklerini anlatan Erdal, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımız, 'Madem satranç oynamasını biliyorsunuz, hadi siz de oynayın.' dediler. Biz de 7-8 yıl önce onlarla birlikte turnuvalara katılmaya başladık. Çok keyifli oluyor. Türkiye'nin birçok yerini gördük. Konya, Çanakkale, İzmir, Gaziantep'te turnuvalara katıldık. Hep beraber hem tatil yapıyoruz hem de satrançtan keyif alıyoruz. Kazanıyoruz, seviniyoruz. Yeniliyoruz, üzülüyoruz. Dört kişi oynayınca arada mutlaka bir ya da iki kişi kazanmış oluyor. Mutlaka bir sevincimiz oluyor ama tabii ki çocuklar bizden çok daha üst düzeydeler. Çocuklarımla 5-6 defa turnuvalarda karşılaştım. Hepsini de kaybettim. Eşimle de çok karşılaştık. Bazen o bazen de ben kazanıyorum ama çocuklara kesin kaybediyoruz." 

"Ailece turnuvalara katılmak çok eğlenceli"

İkizlerden Kerem ise ilk başta kardeşiyle katıldığı turnuvalara, daha sonra anne ve babasının da yarışmacı olarak dahil olduğunu belirtti. 

Tüm ailenin turnuvada benzer duyguları yaşadığını ifade eden Kerem, "Biz yoruluyoruz, annemler de yoruluyor. Kazanınca birlikte seviniyor, kaybedince birlikte üzülüyoruz." dedi.

Kerem, satranç sporunun düşünmeyi geliştirmesi sayesinde okulda konsantrasyon becerilerinin yükseldiğini kaydetti.

Diğer ikiz Emre de satranç oynamaktan zevk aldıklarını, vakit buldukça tüm turnuvalara katılmaya çalıştıklarını söyledi. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Esed'in Tahran ziyareti ne anlama geliyor?
Ortadoğu: Yeni dünya düzeninin adının konulduğu, oyun bozucu coğrafya
Fas-AB ilişkilerinde yeni dönem
Kuzey Kore krizinde statüko devam edecek
Pulvama’dan Balakot’a Hindistan-Pakistan gerilimi

Benzer haberler

Antalya'da yıllık muz üretimi 6 yılda 100 bin ton arttı

Antalya'da yıllık muz üretimi 6 yılda 100 bin ton arttı

Deve güreşlerinden elde edilen gelirle halı saha yapılacak

Avukatın 'Selçuklu Sikke' koleksiyonu turizmin hizmetinde

Büyükelçi eşlerinden başkentteki satranç müzesine ziyaret

Büyükelçi eşlerinden başkentteki satranç müzesine ziyaret
Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı devam ediyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı devam ediyor
Yağışlar Antalya çiftçisinin yüzünü güldürdü

Yağışlar Antalya çiftçisinin yüzünü güldürdü