Aile boyu satranç turnuvalarında yarışıyorlar

Vehbi Erdal (51), her fırsatta eşi ve ikizleriyle beraber, yurt içindeki satranç turnuvalarına katılarak, dereceye girmek için mücadele ediyor.

Çocukluklarından beri satranç oynayan Vehbi Erdal ve eşi Sibel'in (52) hayatı, ikiz çocukları Kerem ve Emre'nin (17) anaokulunda öğrendikleri satrançta Ankara il birincilikleri kazanmasıyla daha çok satranç odaklı oldu.

Antalya'ya bir turnuva için geldiklerini belirten baba Vehbi Erdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri satranç bildiğini, ancak sadece arkadaşları ile vakit geçirme amacıyla oynadığını belirtti.

İkiz çocukları Kerem ve Emre'nin anaokulunda öğrendikleri satrançtan keyif alınca ilkokulda da bu spora devam ettiklerini dile getiren Vehbi Erdal, Ankara'da kazandıkları il birinciliklerinin ardından Türkiye şampiyonalarına katılmaya başladıklarını söyledi.

"Çocuklara karşı kesin kaybediyoruz"

İlk başlarda hem kendisinin hem de eşinin turnuvalara katılmadığını, salon dışında 3-4 saati bulan karşılaşmaların bitmesini beklediklerini anlatan Erdal, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımız, 'Madem satranç oynamasını biliyorsunuz, hadi siz de oynayın.' dediler. Biz de 7-8 yıl önce onlarla birlikte turnuvalara katılmaya başladık. Çok keyifli oluyor. Türkiye'nin birçok yerini gördük. Konya, Çanakkale, İzmir, Gaziantep'te turnuvalara katıldık. Hep beraber hem tatil yapıyoruz hem de satrançtan keyif alıyoruz. Kazanıyoruz, seviniyoruz. Yeniliyoruz, üzülüyoruz. Dört kişi oynayınca arada mutlaka bir ya da iki kişi kazanmış oluyor. Mutlaka bir sevincimiz oluyor ama tabii ki çocuklar bizden çok daha üst düzeydeler. Çocuklarımla 5-6 defa turnuvalarda karşılaştım. Hepsini de kaybettim. Eşimle de çok karşılaştık. Bazen o bazen de ben kazanıyorum ama çocuklara kesin kaybediyoruz."

"Ailece turnuvalara katılmak çok eğlenceli"

İkizlerden Kerem ise ilk başta kardeşiyle katıldığı turnuvalara, daha sonra anne ve babasının da yarışmacı olarak dahil olduğunu belirtti.

Tüm ailenin turnuvada benzer duyguları yaşadığını ifade eden Kerem, "Biz yoruluyoruz, annemler de yoruluyor. Kazanınca birlikte seviniyor, kaybedince birlikte üzülüyoruz." dedi.

Kerem, satranç sporunun düşünmeyi geliştirmesi sayesinde okulda konsantrasyon becerilerinin yükseldiğini kaydetti.

Diğer ikiz Emre de satranç oynamaktan zevk aldıklarını, vakit buldukça tüm turnuvalara katılmaya çalıştıklarını söyledi.