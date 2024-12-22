Dolar
35.23
Euro
36.75
Altın
2,622.57
ETH/USDT
3,394.50
BTC/USDT
97,241.00
BIST 100
9,724.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Trabzon'da partisinin Karadeniz Çalıştayı'nın kapanış programında konuşuyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’nin başkenti Şam’da, Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile bir araya geldi. -VTR-
logo
Yaşam

Ağrı'da sulak alanlar buz tuttu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde geniş alana yayılan sulak alanlar buzla kaplandı.

Abdullah Söylemez, Muhammet Ali Ateş  | 22.12.2024 - Güncelleme : 22.12.2024
Ağrı'da sulak alanlar buz tuttu Fotoğraf: Abdullah Söylemez - AA

Ağrı

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Soğuk havanın etkisiyle Doğubayazıt ilçesine bağlı Dalbahçe, Suluçem ve çevredeki düzlük köylerde geniş alana yayılan sulak alanlar dondu.

Yüzeyi buzla kaplanan alanlar dronla görüntülendi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam’da Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile bir araya geldi
Erzurum'da çığ düşmesi sonucu ölen milli judocu Emre Yazgan son yolculuğuna uğurlanıyor
ARFF ekipleri bu yıl 481 acil duruma müdahale etti
Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 6 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Ağrı'da sulak alanlar buz tuttu

Ağrı'da sulak alanlar buz tuttu

Ardahan ve Ağrı'da nehir ile dereleri buz, ağaçları kırağı kapladı

Ağrı'nın "koşan müdürü" günlük en az 10 kilometre katediyor

Kars Sarıkamış'ta dereler ve göletler buzla kaplandı

Kars Sarıkamış'ta dereler ve göletler buzla kaplandı
Ağrı'da buzla kaplanan Murat Nehri dronla görüntülendi

Ağrı'da buzla kaplanan Murat Nehri dronla görüntülendi
Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü

Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet