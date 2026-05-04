Ali Palabıyık, Türk hakemliğinde çözümün güven ve liyakat olduğunu düşünüyor

Volkswagen Arena düzenlenen futbol turnuvası "Golazo Cup"a katılan Palabıyık, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Palabıyık, Süper Lig'de sezon içinde hakem performanslarının dalgalanmalar yaşadığını aktardı.

Bu sezon birçok maçta hakemlerden şikayetlerin olduğunu anlatan Ali Palabıyık, "Özellikle genç hakemlere olan güvenin tam tersi bir anlayış ve şikayetlerle karşılaştık. Bütün maçlarda, sadece bir maç için değil. Hala VAR'ı tam olarak anlayamadık, VAR'ı çözemedik. Sahada hata yapan hakemin hata yapıp yapmadığını atamalardan anlıyoruz. Atamalara baktığımız zaman çok farklı sonuçlar çıkıyor. Bunun aynısı maalesef VAR'da da geçerli. VAR'da hata yaptığını düşündüğümüz arkadaşımız ertesi gün maça çıkınca bu gerçekten çok büyük bir soruna yol açıyor. Sahada olan hakemin bir gün sonra çok önemli maçlarda görev almaması aslında Türk futboluna günden güne zarar veriyor. Türk hakemlerine olan güven de maalesef azalıyor." diye konuştu.

Süper Lig'in 31. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki tartışmalara da değinen Palabıyık, "Geçtiğimiz haftaki derbiye bakarsak maalesef sahaya atanan hakemin (Yasin Kol) kamuoyunda ne kadar tartışıldığını zaten her iki takım özelinde biliyoruz. İki takım da Yasin Kol isminde maalesef şikayetçi oldu. Yani ülkemizde 7 FIFA hakemimiz var. Çok değerli hakemlerimiz var. Çok tecrübeli hakemlerimiz var. Biz maalesef sahada tecrübeli hakemlerimizin yerine hep tecrübe kazanması gereken, daha çok maç yönetmesi gereken arkadaşlarımızın sahalarda yapmış olduğu hatalarla ilgili her hafta detaylı bir program yapmak zorunda kalıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Güven ortamı oluşturulmalı"

Palabıyık, Türk hakemlere güvenilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Tartışma konusunun yabancı hakem olmadığını dile getiren Ali Palabıyık, "Çözüm yabancı hakem değil. Bizim kendi hakemlerimize güvenmemiz gerekiyor. Bu güvenin sağlanacağı bir ortam oluşturulmalı. Bunu da ancak liyakatli atamalarla yapabiliriz. Öncelikle yöneticilere güvenmemiz gerekiyor. Orada görev yapan kişilerin gerçekten bu işi layıkıyla yapıp yapmadığıyla alakalı soru işaretlerimiz var. Tüm kamuoyunun soru işaretleri var. Bunu çözersek zaten hakemlerin de kendine olan güveni geri gelecektir. Hakemlerimiz istenilen performansa günden güne gelecektir." şeklinde konuştu.

Palabıyık, FIFA 2026 Dünya Kupası'nda görev yapacak Türk hakem olmamasına ilişkin ise "Bu durum Türk hakemliği için çok kötü. Cüneyt Çakır'dan sonra Dünya Kupası'na gidecek başka hakemimiz şu an için yok. Halil Umut Meler elit kategoride olmasına rağmen maalesef hem Avrupa'da yönetmiş olduğu müsabakalar hem Türkiye'de yaşamış olduğu problemler, Merkez Hakem Kurulunun önemli maçlara Halil Umut Meler'i atamaması Türk futbolunun günden güne Türk hakemliğinin geriye gitmesine sebebiyet verdi. FIFA listesindeki diğer altı arkadaşa baktığımız zaman hala 4-5 yıldır orada olup maalesef en alt kategoriden bir üst kategoriye çıkamayan arkadaşlarımız var. Bu da Türk hakemlerinin en az 5-6 sene daha böyle organizasyonlarda yer alamayacağı anlamına geliyor. Tek sevincimiz, milli takımımızın ABD'de göstereceği başarı, en azından ülkemizin en büyük gururu olacak." değerlendirmesinde bulundu.