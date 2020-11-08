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Yaşam

Ağrı Dağı'nda karaya çıkan su maymunu görüntülendi

Iğdır'da yaşayan ve genelde sulak alanlarda görülen su maymunları, karada yürürken görüntülendi.

Hüseyin Yıldız   | 08.11.2020
Ağrı Dağı'nda karaya çıkan su maymunu görüntülendi Fotoğraf: Hüseyin Yıldız/AA

Iğdır

Üretim çiftliklerinden kaçarak Iğdır'ın sulak alanlarına yerleştiği bilinen Latin Amerika kökenli su maymunları, adapte oldukları bölgenin endemik hayvanı gibi yaşamını sürdürüyor.

Ağrı Dağı Milli Parkı içindeki Karasu ve Bulakbaşı sulak alanlarında yaşayan maymunlar, günlerinin büyük bölümünü suda geçiriyor.

Yaklaşılması ve görüntülenmesi zor olan su maymunları, zaman zaman karaya çıkarak ihtiyaçlarını karşılıyor.

Milli parkın bulunduğu bölgede yürüyen su maymunları, bölgede haber çalışması yapan AA ekibince görüntülendi.

Halk arasında "esrarengiz fare" olarak adlandırılan su maymunları, uzun kuyrukları, dişleri, su geçirmeyen tüyleri, bıyıkları ve ayak yapısıyla dikkati çekiyor.

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