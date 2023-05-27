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Yaşam

Ağrı Dağı eteklerinde "Kaşıkçı" kuşları görüntülendi

Kuş göçünün devam ettiği Iğdır'a gelen "Kaşıkçı" kuşları, Ağrı Dağı eteklerinde kameralara yansıdı.

Hüseyin Yıldız  | 27.05.2023 - Güncelleme : 27.05.2023
Ağrı Dağı eteklerinde "Kaşıkçı" kuşları görüntülendi Fotoğraf: Hüseyin Yıldız/AA

Iğdır

Yurdun önemli kuş alanlarını barındıran Iğdır, havaların ısınmasıyla Güney Yarımküreden Kuzey Yarımküreye göçen kuşlara ev sahipliği yapıyor.

Birçok kuş türünü bir arada barındıran önemli noktalardan biri ise Ağrı Dağı'nın eteklerinde yer alan Karasu sulak alanı.

Bu alana gelen kuşlar arasında kaşıkçı (Platalea leucorodia) kuşu da yer alıyor.

Göçle gelen ve Karasu sulak alanına inen kaşıkçı kuşları, bölgede çalışma yapan kuş bilimcileri ve AA ekibince görüntülendi.

Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUŞMER) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Emrah Çelik, AA muhabirine, Karasu sulak alanının önemli bir alan olduğunu söyledi.

Bu alanın birçok kuş türüne ev sahipliği yaptığını hatırlatan Çelik, "Yılın her döneminde yerli ve göçmen kuşlar için önemli bir uğrak yeri. Gözlemlerimiz esnasında burada kaşıkçı türünü görüntüledik, hem fotoğrafını hem de kaydını aldık." dedi.

Çelik, "Bu bölge için görüntülemeyi ilk defa biz bu alanda gerçekleştirdik. Kaşıkçı önemli bir tür, 2 birey gözlemledik. Bundan sonraki gözlemlerimizde tür belki bu alanı sıklıkla kullanabilir. Yine biz bu alanda çalışmalarımızı sıklıkla sürdüreceğiz." diye konuştu.

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