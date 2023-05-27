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Yaşam

Saraybosna'daki Gazi Hüsrev Bey Medresesi 473'üncü mezunlarını verdi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki önemli Osmanlı miraslarından Gazi Hüsrev Bey Medresesi, 473. dönem mezunlarını verdi.

Ahmet Nurduhan, Bedrudin Brljavac  | 27.05.2023 - Güncelleme : 27.05.2023
Saraybosna'daki Gazi Hüsrev Bey Medresesi 473'üncü mezunlarını verdi Fotoğraf: Elman Omic/AA

Saraybosna

Avrupa'nın en köklü İslami eğitim kurumlarından biri olan tarihi Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde, 75 kız ve 45 erkek 120 öğrenci, mezuniyet mutluluğunu yaşadı.

Gazi Hüsrev Bey Medresesinden yüksek not ortalamasıyla mezun olan Ahmed Beslic, küçük yaşlarından itibaren medresede eğitim almanın hedefleri arasında olduğunu söyledi.

Beslic, "Kendimi çok gururlu hissediyorum. Aynı zamanda çok garip çünkü o rüyam gerçek oluyor, çok mutluyum." dedi.

Diğer bir mezun Hilal Jasarevic de "Gazi Hüsrev Bey Medresesinin öğrencisi olmanın bir şeref olduğunu" dile getirerek "Bu medrese, zeki öğrencilerin bulunduğu bir okuldur. Burası her alanda ilgili olan gençleri bir araya toplayan ve onları her alanda mücadele etmeye hazırlayan bir okuldur. Gazi Hüsrev Bey Medresesi mezunu olmaktan gurur duyuyorum. Tüm velilere ve gelecek nesillere bu medreseyi unutmamalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

473'üncü dönem mezunları tören kapsamında Kur'an-ı Kerim, dualar ve ilahiler okudu. Öğrenciler ayrıca, Saraybosna sokaklarında geleneksel "mezuniyet yürüyüşü" yaptı.

486 yıllık tarihi medrese

Osmanlı padişahlarından Sultan 2. Bayezid'in torunu olan Gazi Hüsrev Bey, Bosna Sancak Beyliği yaptığı dönemde başta Saraybosna olmak üzere bölgede çok sayıda cami, hamam, aşevi ve eğitim kurumu gibi vakıf eserleri inşa ettirdi.

Gazi Hüsrev Bey, 8 Ocak 1537'de Saraybosna'da kendi adıyla anılan medreseyi kurdu. Medresedeki eğitim, Osmanlı bölgeden çekilmesine rağmen aralıksız devam etti. Komünist eski Yugoslavya döneminde de eğitime devam eden medrese, 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta, şehir kuşatma altındayken de kapılarını kapatmadı.

Ülkenin en eski eğitim kurumu olan Gazi Hüsrev Bey Medresesi, kaliteli eğitimi nedeniyle Boşnak ailelerin öncelikli tercihleri arasında yer almaya devam ediyor.

Diplomaları ülkedeki diğer lise diplomalarına denk olan medrese mezunları, medresedeki eğitimlerini tamamladıktan sonra sadece ilahiyat değil, istedikleri diğer tüm fakültelerde de eğitimlerini sürdürebiliyor.

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