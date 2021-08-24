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Yaşam

AFAD gönüllüsü, sel bölgesinde enkazdan kurtardığı kediyle çalışmalara devam ediyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle yıkılan ve zarar gören binaların enkazında görev yapan AFAD gönüllüsü Yakup Çabuk, molozlar arasında bulduğu ve "Sel" ismini verdiği yavru kediyi sahiplendi.

Özgür Alantor, Semih Yüksel   | 24.08.2021
AFAD gönüllüsü, sel bölgesinde enkazdan kurtardığı kediyle çalışmalara devam ediyor Fotoğraf: Özgür Alantor - Anadolu Ajansı

Kastamonu

Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu iş yerleri ile çok sayıda ev su ve balçık altında kaldı. Bölgeye gelen çok sayıda gönüllü, arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Su ve çamur altında kalan binaları temizleyen ekipler, bu sırada karşılaştıkları selden etkilenen hayvanlara da yardım elini uzatıyor. AFAD gönüllülerinden Yakup Çabuk da molozların altında bulduğu kediyi, o günden beri yanından ayırmıyor.

Yakup Çabuk, AA muhabirine, üniversite öğrencisi olduğunu söyledi.

Bozkurt'ta meydana gelen seli duyunca 11 Ağustos'ta hemen bölgeye hareket ettiğini belirten Çabuk, "AFAD gönüllüsü olarak çalışmalara katılıyorum. Minikle de saha çalışmalarında tanıştık. Enkazın ikinci gününde bir binanın bodrum katında ölen annesinin yanında adeta ağlıyordu. Ağlar gibi miyavlıyordu. Resmen 'beni kurtarın' diyordu. Balçığın içerisindeydi, enkazda bırakmadık. Çıkardıktan sonra kendisini çok sevdik ve sahiplendik." dedi.

Çalışmalarda "Sel"in yanlarından ayrılmadığını kaydeden Çabuk, "Bu miniğimiz bize saha çalışmalarında destek veriyor. Bazen enkaza gittiğimizde bizimle AFAD gönüllüsü olarak destek veriyor. Gündüz saha çalışmalarında birlikteyiz akşam da kendisini alıp gezdiriyoruz." diye konuştu.

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